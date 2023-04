Ue: "Nessuna apertura sui biocarburanti nelle auto"

L'apertura della Commissione europea all'uso dei biocarburanti nelle auto come alternativa all'alimentazione elettrica è stata forse un pesce d'aprile. Dopo l'intervista a Rainews della commissaria Ue all'Energia Kadri Simson di sabato scorso, il primo del mese per l'appunto, il ministro Gilberto Pichetto aveva esultato: "La trattativa sui biocarburanti è aperta". Ma a quanto pare, Bruxelles non ha letto allo stesso modo le parole della commissaria in merito al nuovo regolamento Ue, che dal 2035 metterà al bando le auto a benzina e diesel, salvando solo, per il momento, gli eFuel, i carburanti sintetici che potrebbero salvare la tecnologia dei motori a combustione.

"La commissaria Kadri Simson non ha detto espressamente che ci sarà un ruolo dei biocarburanti nell'attuazione" di questo regolamento, "ma che i biocarburanti in generale sono parte del portafoglio per la decarbonizzazione in diversi settori", ha precisato il portavoce della Commissione europea, Tim McPhie.

Nell'intervista a Rainews, Simson aveva affermato che "i biocarburanti sono un argomento che viene trattato ogni volta che si parla di nuove normative. I biocarburanti sono necessari, noi sosteniamo le iniziative a riguardo. La mia responsabilità è quella di sostenere i produttori di biocarburanti". In effetti, sui biocarburanti le discussioni a Bruxelles sono in corso da tempo, e riguardano soprattutto settori come il trasporto aereo e i riscaldamenti degli edifici, dove tali carburanti potrebbero essere utili alla decarbonizzazione. Diverso il discorso per le auto. Per il momento, l'unica deroga allo stop ai motori a combustione per veicoli leggeri è quella sugli eFuel. L'Italia spera di aggiungere anche i biocarburanti, ma la partita sembra oggi in salita.