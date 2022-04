Sospetto riciclaggio di denaro, perquisito il quartier generale della Deutsche Bank

Il quartier generale della Deutsche Bank a Francoforte è stato oggetto di una perquisizione nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di denaro. Lo ha annunciato la procura locale spiegando che funzionari della polizia criminale federale, il BaFin (supervisore finanziario) e l'ufficio del pubblico ministero della città che si sono presentati nei locali della maggiore banca del Paese.

Si tratta di una misura investigativa "in relazione a segnalazioni di attività sospette [Sar] presentate dalla banca", che ha assicurato di essere pronta a "collaborare pienamente con le autorità", ha affermato l'istituto in una nota. In questi casi le autorità cercano di scoprire se le segnalazioni di operazioni sospette sono state inviate in tempo, il che potrebbe altrimenti costituire una violazione passibile di azione penale. Deutsche Bank aveva già ricevuto la visita degli inquirenti alla sua sede nel 2019 sulla base di segnalazioni insufficienti di sospetto riciclaggio di denaro sporco riguardanti la banca danese Danske Bank, a sua volta al centro di un caso di riciclaggio di denaro di circa 200 miliardi di euro tra il 2007 e il 2015, tramite la sua controllata estone.

L'istituto finanziario tedesco ha successivamente accettato di pagare una sanzione di 13,5 milioni di euro per il ritardo nella presentazione di tali dichiarazioni. Alla Borsa di Francoforte, il titolo Deutsche Bank, che ha navigato nel verde sin dall'apertura, ha perso il 2,6 per cento dopo l'annuncio di questa inchiesta.