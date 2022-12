Il personale di Ryanair sciopera e la compagnia lo sostituisce con lavoratori stranieri

I lavoratori incrociano le braccia? Per evitare disservizi bisogna sostituirli con colleghi stranieri. È questa la linea scelta da Ryanair che ha coinvolto equipaggi dalle altre basi europee per contrastare lo sciopero del personale di volo in Belgio. Lo ha denunciato il segretario permanente della Cne, il Sindacato Nazionale dei Dipendenti, Didier Lebbe, secondo cui almeno sei dei 15 aerei con base all'aeroporto di Charleroi, quello in cui opera la compagnia nella nazione, sono decollati questa mattina con equipaggio non belga.

I dipendenti hanno deciso di fermarsi per tre giorni a partire da oggi, in concomitanza con il fine settimana di Capodanno, lasciando a terra decine di aerei. In totale oggi sono stati cancellati 48 voli Ryanair, ha dichiarato all'Afp Philippe Verdonck, presidente dell'aeroporto di Charleroi. In tutti circa 22mila viaggiatori dovrebbero essere colpiti dalla protesta. La compagnia aerea irlandese opera 15 aeromobili in quello scalo del Belgio e i dipendenti della nazione hanno già scioperato più volte quest'anno. In particolare denunciano che l'azienda si rifiuta ancora di garantire il salario minimo legale in Belgio e la accusano di aver esercitato pressioni illegali sui lavoratori affinché lavorassero alle volte anche in altri siti in Europa, soprattutto a Dublino.

I sindacati stanno valutando un nuovo sciopero per il fine settimana del 7 e 8 gennaio. L'aeroporto di Charleroi, che serve più di 190 destinazioni, molte delle quali nel bacino del Mediterraneo, dichiara di gestire otto milioni di passeggeri all'anno. È il secondo aeroporto più trafficato del Belgio dopo Bruxelles-Zaventem.