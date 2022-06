Dall'inizio della guerra Mosca ha guadagnato 90 miliardi di euro vendendo petrolio e gas

Nonostante le sanzioni e i boicottaggi da parte delle aziende straniere, la guerra non ha poi intaccato più di tanto le entrate di Mosca, almeno per quanto riguarda la vendita degli idrocarburi. Solo nei primi 100 giorno dall'invasione dell'Ucraina, la Russia ha guadagnato 93 miliardi di euro grazie alle esportazioni di petrolio e gas, in gran parte diretti nell'Unione europea. Sono le stime di un rapporto del Centro per la ricerca sull'energia e l'aria pulita (Crea), con sede in Finlandia, che arrivano mentre Kiev esorta gli occidentali a interrompere immediatamente tutti i commerci con la Federazione per smettere di alimentare il forziere del Cremlino.

Bruxelles ha recentemente deciso un embargo graduale, con alcune eccezioni, sulle sue importazioni di petrolio, ma il gas russo, da cui il blocco è fortemente dipendente, non è stato toccato. "I progressi compiuti finora sono troppo lenti rispetto all'urgente bisogno di sostegno dell'Ucraina. È necessaria un'azione molto più incisiva per interrompere il flusso di denaro verso la Russia”, ha dichiarato Lauri Myllyvirta, analista del centro, secondo cui "a livello globale, dobbiamo accelerare la diffusione di energia pulita per sostituire le importazioni di combustibili fossili e alleggerire gli alti prezzi dei carburanti che fanno aumentare le entrate di Mosca".

Secondo il Crea, l'Ue ha rappresentato il 61% delle importazioni di fossili, ovvero circa 57 miliardi di euro, nei primi 100 giorni di guerra (24 febbraio - 3 giugno). In assoluto maggiori importatori sono stati Cina (12,6 miliardi di euro) Germania (12,1 miliardi) e Italia (7,8 miliardi). I ricavi della Russia provengono prima dalla vendita di petrolio greggio (46 miliardi), seguito dal gas trasportato dai gasdotti (24 miliardi), poi dai prodotti petroliferi, dal gas naturale liquefatto (Gnl) e infine dal carbone.

Anche se a maggio le esportazioni sono diminuite e la Russia è costretta a vendere a prezzi stracciati sui mercati internazionali, sottolinea il rapporto, il Paese ha comunque beneficiato dell'aumento globale dei prezzi dell'energia. Mentre alcuni Paesi hanno compiuto notevoli sforzi per ridurre le proprie importazioni (Polonia, Finlandia, Paesi baltici), altri hanno invece aumentato i propri acquisti: Cina, India, Emirati Arabi Uniti e Francia, secondo il Crea. “Mentre l'Ue sta valutando sanzioni più severe contro la Russia, la Francia ha aumentato le sue importazioni, fino a diventare il più grande acquirente di Gnl russo al mondo”, sottolinea Myllyvirta.