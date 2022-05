I piani europei per importare più gas liquefatto mettono nei guai l'Australia

Con la corsa a sostituire le fonti di approvvigionamento del gas, per essere sempre meno dipendenti dalla Russia di Vladimir Putin, le potenze mondiali si stanno ormai facendo concorrenza a vicenda. I piani dell'Unione europea per aumentare le importazioni di Gnl, stanno mettendo nei guai l'Australia che pure stava pianificando di costruire nuovi impianti per i terminal di ricezione del Gas naturale liquefatto.

Paesi del blocco come Francia, Germania e Paesi Bassi si stanno accaparrando le unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (Fsru) necessarie per convertire il Gnl, lasciando poco spazio ai progetti di importazione australiani che mirano a colmare un vuoto di approvvigionamento di gas previsto a partire dal 2024. "L'Europa si sta accaparrando tutti i volumi di Gnl di riserva e qualsiasi capacità di rigassificazione galleggiante di riserva. Quindi non c'è più capacità per l'Australia", ha dichiarato Saul Kavonic, analista del Credit Suisse, alla Reuters. Sebbene l'Australia sia il primo esportatore di questo gas al mondo, il suo problema è che i suoi principali giacimenti sono lontani da Sydney e Melbourne e da altre grandi città del sud-est, e la produzione è per lo più legata a contratti con utenti asiatici.

Il Paese sta quindi procedendo con i progetti di importazione, ma la maggior parte di essi non ha ancora raggiunto la fase di acquisizione dei clienti o dell'infrastruttura di rigassificazione, e si sta facendo superare dagli utenti europei per quanto riguarda le Fsru. Ad esempio l'australiana Viva Energy (Vea.Ax), che puntava al via libera definitivo quest'anno per un terminale di importazione a Geelong, vicino a Melbourne, ha perso la prenotazione provvisoria per un rigassificatore a favore di un utente tedesco, ha dichiarato Meg O'Neill, Ceo di Woodside Energy Group Ltd., uno dei principali produttori indipendenti di gas australiani. "Penso che uno degli aspetti che sarà difficile da risolvere sia la disponibilità di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione", ha detto l'amministratrice delegata a Reuters a margine della World Gas Conference di Daegu, in Corea del Sud, la scorsa settimana. "Quindi sono un po' preoccupata, in realtà, che quello che è successo in Europa ritardi queste opportunità in Australia".

Tutti e cinque i proprietari di terminali di importazione di Gnl proposti in Australia - Viva, Squadron Energy, Venice Energy, Vopak (Vopa.As) ed Epik - hanno dichiarato all'agenzia che continueranno con i loro progetti, ma solo uno ha iniziato la costruzione e il terminale dovrebbe essere pronto entro la fine del 2023. Venice spera di avere una Fsru entro il secondo trimestre del 2024, ma ciò dipenderà dalla disponibilità dei cantieri navali, ha spiegato il presidente Kym Winter-Dewhirst. "Stiamo assistendo a una pressione sui cantieri per le conversioni: è lì che vediamo la pressione maggiore", ha dichiarato a Reuters.

Il regolatore della concorrenza australiano ha avvertito a marzo che, senza le importazioni di Gnl, il mercato del sud-est si troverebbe in deficit a partire dall'inverno del 2024. "Ancora più preoccupante è il fatto che entro il 2026 o il 2027 ci aspettiamo un deficit su tutta la costa orientale", aveva dichiarato già a marzo Anna Brakey, commissaria della Commissione australiana per la concorrenza e i consumatori.