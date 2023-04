Nel Mar del Nord sorgerà un colossale parco eolico offshore

I leader di nove Paesi europei si sono incontrati in Belgio per dare vita a un'alleanza nata allo scopo di decuplicare la capacità eolica nel Mare del Nord. L'incontro di Ostenda mira a sviluppare parchi eolici, infrastrutture di connessione, filiere industriali e progetti di idrogeno verde. "Il nostro obiettivo comune per l'energia eolica nel Mare del Nord è di 120 gigawatt entro il 2030 e di almeno 300 GW entro il 2050", hanno dichiarato i leader dei nove Paesi in una dichiarazione pubblicata dal sito web Politico. Un obiettivo molto ambizioso se si pensa che l'attuale capacità cumulativa è di circa 30 GW. Per raggiungerlo i nove vogliono accelerare le procedure di autorizzazione, coordinare meglio i bandi di gara, "rafforzare" le catene di produzione, diversificare la fornitura di componenti critici per ridurre la dipendenza dalla Cina.

A fare parte dell'alleanza il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier olandese Mark Ruttee quello britannico Rishi Sunak, oltre ai leader di Belgio, Irlanda, Danimarca, Norvegia e Lussemburgo, uno dei principali finanziatori di progetti. Mentre il Regno Unito dispone di 14 GW di energia eolica offshore e la Germania di 8 GW, la Danimarca, il Belgio e i Paesi Bassi hanno tra i 2 e i 3 GW e la Francia e la Norvegia solo circa 0,5 GW. "L'eolico offshore diventerà probabilmente la principale fonte di produzione di energia rinnovabile, molto più del solare e dell'eolico terrestre", ha dichiarato l'Eliseo. Nel Mare del Nord, poco profondo, le turbine eoliche "possono essere installate in gran numero" non troppo lontano dalla costa, "in condizioni di vento che consentono la produzione di molta energia verde" a un costo "particolarmente competitivo", ha aggiunto. La Francia punta ad avere 40 gigawatt di energia eolica offshore in servizio entro il 2050 su tutte le sue coste.

Dopo un primo incontro di quattro Paesi nel maggio 2022, questo secondo "vertice del Mare del Nord" è in linea con gli obiettivi climatici dell'Europa e con il suo desiderio di ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili dopo la guerra in Ucraina. L'Unione europea ha recentemente concordato di raddoppiare la quota di energie rinnovabili nel suo consumo energetico, portandola al 42,5% entro il 2030, anche accelerando le procedure di approvazione delle infrastrutture. A metà marzo Bruxelles ha anche proposto sgravi normativi per le industrie verdi. "L'Europa ha una leadership tecnologica e industriale nell'eolico offshore, ma non produce abbastanza di alcuni componenti cruciali. Molti finanziamenti sono già destinati all'innovazione, la sfida è investire nelle strutture produttive esistenti la cui capacità deve essere raddoppiata o triplicata", ha dichiarato all'Afp Pierre Tardieu della federazione industriale WindEurope.

L'industria europea dovrebbe quindi produrre l'equivalente di 20 GW di turbine eoliche offshore all'anno entro cinque anni, rispetto alla capacità attuale di circa 7, con il rischio di saturazione delle fabbriche e di colli di bottiglia nei componenti. "I produttori di turbine operano attualmente in perdita, colpiti duramente dalle interruzioni logistiche seguite al Covid, e hanno bisogno di un sostegno pubblico occasionale", ha aggiunto Tardieu, sottolineando anche l'enorme necessità di formazione e assunzione: l'energia eolica offshore richiederà 250mila posti di lavoro nel 2030, rispetto agli 80mila attuali. Il costo totale per raggiungere l'obiettivo sembra colossale: alla fine del 2020, Bruxelles ha stimato che il fabbisogno di investimenti sarebbe di 800 miliardi di euro se l'Ue dovesse puntare a 300 GW di energia eolica offshore entro il 2050.