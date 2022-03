Tedeschi troppo morbidi sull'Ucraina, i polacchi lanciano il boicottaggio della Lidl

La Germania sta avendo un atteggiamento troppo morbido sulla questione ucraina, e per questo i negozi tedeschi vanno boicottati, a partire dai supermercati Lidl. La protesta è nata in Polonia, Paese fortemente anti-russo e tra quelli che in Europa chiedono la linea più dura per contrastare l'invasione voluta da Vladimir Putin La proposta di boicottare alcuni dei più grandi negozi tedeschi, che occupano una posizione dominante sul mercato polacco, è apparsa per la prima volta in un sondaggio svolto dal quotidiano Gazeta Ba?tycka, che ha chiesto ai suoi lettori se ritenessero opportuna una tale presa di posizione.

“In questo modo potremmo dare alla Germania un chiaro segnale della nostra opposizione all'atteggiamento del governo tedesco”, hanno sostenuto gli utenti coinvolti nello studio, secondo cui “il governo tedesco oggi sembra essere uno dei principali alleati di Putin e mette gli interessi, soprattutto gli accordi sul gas con la Russia, al di sopra della vita degli ucraini”. Tra le catene che si trovano ora al centro del dibattito troviamo, prima tra tutte, la Lidl, in quanto più grande catena tedesca di vendita al dettaglio nella nazione. Certo, la lista di marchi tedeschi è lunga (ad esempio Aldi, Deichmann, o Douglas) ma i promotori dell'iniziativa suggeriscono, per rendere più forte la loro dichiarazione di opposizione, potrebbe essere più efficace concentrarsi su una sola insegna alla volta.

“So che abbiamo molto capitale tedesco, ma è impossibile boicottare tutti i negozi. Quindi penso che la Lidl, essendo molto popolare, dovrebbe essere punita”, ha affermato sui social l’utente Mr. Dominik, che motiva così il suo supporto per l’iniziativa: “quello che sta facendo il governo tedesco nel caso dell'Ucraina è un grande scandalo”.