La Croazia entra nell'euro. Solo 7 Paesi Ue restano fuori dalla moneta unica

La Commissione europea ha dato il via libera all’ingresso della Croazia nell’Eurozona. Con il passaggio di Zagabria dalla kuna - la moneta nazionale oggi in circolazione - all’euro, il numero dei Paesi che usano la valuta comune salirà a venti. Ora spetta al Consiglio l’ultima parola sull’ingresso del Paese balcanico nella zona euro. Dopodichè, salvo sorprese, la Croazia adotterà la valuta comune a partire dal primo gennaio 2023. L’esecutivo Ue, oltre a valutare positivamente gli sforzi della Croazia, ha messo in evidenza che altri sei Stati Ue ancora non soddisfano gli standard minimi per entrare nell’euro.

Si tratta di Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. I sei Paesi, ha precisato la Commissione, si sono “legalmente impegnati” ad entrare nell’Eurozona. La Danimarca è invece l’unico Stato Ue a non aver sottoscritto tale impegno. Copenaghen beneficia infatti dell’opt-out sul processo di integrazione economica.

La relazione adottata oggi dalla Commissione europea mette in evidenza che - a parte la Croazia, che ha raggiunto tutti i requisiti - solo la Svezia soddisfa il criterio della stabilità dei prezzi. La Romania è invece l’unico Paese in esame che non soddisfa il criterio relativo alle finanze pubbliche, essendo soggetta a una procedura di infrazione per i disavanzi eccessivi.

La Bulgaria soddisfa il criterio del tasso di cambio e, assieme alla Repubblica Ceca e alla Svezia, il criterio sul tasso di interesse a lungo termine. Elementi che collocano la Bulgaria in prima fila per l’ingresso nell’Eurozona nei prossimi anni, anche se il governo di Sofia dovrà ancora lavorare sulla stabilità dei prezzi per armonizzarsi alle economie dell’Eurozona, hanno affermato i funzionari di Palazzo Berlaymont.