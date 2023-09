Madre mette in ginocchio un presunto bullo di 10 anni e lo fa schiaffeggiare dal figlio: il video

Il video si presta a poche interpretazioni: una donna prende a schiaffi un ragazzino di 10 anni, accusandolo di aver picchiato in precedenza il proprio figlio. E poi, non contenta, fa inginocchiare il presunto bullo e incita il figlio a fare lo stesso. È successo all'esterno di una scuola di Boissy-Saint-Léger, in Francia. La scena è stata ripresa da uno studente, e ha fatto subito il giro dei social, finendo nella mani dei genitori della vittima. Inevitabile la denuncia a carico della donna, che è stata arrestata e che rischia una pena pesante. Anche per via dell'aggravante razziale, dato che la giovane vittima, di cui non è stato reso noto il nome, è un adolescente di origine africana. Lo riportano i media locali.

Nel video, si vede la madre che insegue un bambino di 10 anni, dandogli una serie di ceffoni e insultandolo. "Hai picchiato mio figlio", gli urla, prima di sferrargli un violento schiaffo in faccia. "No, è lui che mi stava strangolando", ha provato a replicare il piccolo. In un secondo momento, la scena più scioccante: la donna fa inginocchiare il presunto bullo, togliendogli gli occhiali con veemenza, e ordina al figlio di picchiarlo. Il figlio, però, non sembra avere la stessa sete di vendetta della madre, e si limita a un leggero colpetto sul volto del compagno. "Daglielo bene", incalza la donna con rabbia. Il ragazzino obbedisce, ma ancora con un buffetto. Quando sua madre gli urla di colpire più forte per la seconda volta, lo schiaffo arriva con forza.

La donna dovrà adesso rispondere per violenza contro un minore di età inferiore ai 15 anni e provocazione diretta di un minore a commettere un reato o un insulto razziale.

Continua a leggere su Today