L'ex leader dei Sex Pistols in corsa per l'Eurovision

L'ex frontman dei Sex Pistols vuole partecipare all'Eurovision. E lo farà con i Public Image Ltd (Pil), uno dei primi gruppi post-punk della storia della musica, da lui fondato nel 1978.

C'è una certa ironia nell'idea che John Lydon, per il grande pubblico Johnny Rotten, noto per la sua immagine ribelle e anti-establishment, partecipi a un evento come l'Eurovision Song Contest, tradizionalmente visto come una manifestazione mainstream e spesso associato a un certo tipo di pop commerciale. Nonostante l'apparente contrasto con la sua immagine anticonformista, Lydon ha spesso espresso posizioni vicine alla destra conservatrice britannica, come dimostra il suo supporto per la Brexit e l'elogio dell'allora leader del Partito per l'indipendenza del Regno Unito, Nigel Farage, nel 2017.

In ogni caso, prima di poter salire sul palco della manifestazione, che si terrà a maggio a Liverpool, Lydon e gli altri membri della band dovranno sconfiggere altri cinque aspiranti concorrenti al "The Late Late Show" dell'emittente nazionale irlandese, Rté, il 3 febbraio. Il gruppo, riporta Politico, presenterà una canzone intitolata "Hawaii" dedicata alla moglie del frontman, Nora, affetta da Alzheimer. "È dedicata a tutti coloro che attraversano momenti difficili nel viaggio della vita, con la persona a cui tengono di più", ha dichiarato l'artista in un comunicato stampa. "È anche un messaggio di speranza che alla fine l'amore vince su tutto".

Il vincitore delle selezioni rappresenterà l'Irlanda, uno dei paesi che ha vinto il concorso più volte. Nonostante la concorrenza, la band ha una grande esperienza e una lunga storia di successi, quindi non è da escludere che possano riuscire a spuntarla e a rappresentare il Paese. In ogni caso, la partecipazione del gruppo all'Eurovision Song Contest rappresenta un evento unico e senza precedenti, e molti fan non vedono l'ora di vedere come si comporteranno all'interno di un contesto così diverso rispetto a quello cui sono abituati.