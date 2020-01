Accordo in Austria, è alleanza di governo tra popolari e Verdi

Dopo oltre un mese di trattative è stato raggiunto un accordo di governo in Austria tra il Partito Popolare (Ovp) di Sebastian Kurz, il vincitore delle elezioni a fine settembre, e i Verdi. La precedente coalizione di Kurz con il partito dell'estrema destra Partito della Libertà Austriaco (Fpo) era caduta a maggio in seguito allo scandalo che aveva coinvolto il leader della destra radicale austriaca, accusato di essere corrotto dalla Russia.

Prima volta per i Verdi

Il partito popolare ha iniziato i negoziati con i Verdi di Werner Kogler a metà novembre. Gli ambientalisti, che non sono mai stati al governo, sono tornati in Parlamento dopo un'assenza di oltre due anni. Le due formazioni hanno un totale di 97 seggi. Se i delegati del partito verde approvassero ufficialmente l'accordo di coalizione sabato, il nuovo governo potrebbe giurare già dalla prossima settimana.

Il nuovo governo

la nuova coalizione dovrebbe dare vita a un governo con 10 ministri del partito conservatore, che ha la maggioranza in Parlamento, e quattro del partito ecologista. Per il futuro cancelliere Kurz "la ripartizione dei posti corrisponde alle priorità di ciascun partito". Nel nuovo esecutivo, il partito conservatore Ovp avrà - tra gli altri - i ministeri dell'Interno, degli Affari esteri e delle Finanze. I quattro ministeri nelle mani dei Verdi saranno Ambiente, Giustizia, Affari sociali e Cultura e sport.

"Buon risultato"

“Sono state trattative impegnative, ma il risultato è molto buono”, ha detto il 33enne Kurz. "Sia noi che i Verdi saremo in grado di onorare le promesse elettorali centrali che abbiamo fatto", ha aggiunto. "Non è stato facile, ma non era nemmeno quello per cui siamo stati eletti", ha spiegato il Kogler. Il ritorno al potere di Kurz lo vedrebbe riprendere il titolo di capo di governo più giovane del mondo superando il primo ministro finlandese Sanna Marin, che ha 34 anni. È chiaro che il nuovo governo austriaco sarà significativamente diverso dalla precedente alleanza di Kurz con il Partito della Libertà di estrema destra. Kurz ha guidato una coalizione con il Partito della Libertà per 17 mesi fino a maggio scorso, fino al video dello scandalo dell'allora leader del Partito della Libertà Heinz-Christian Strache.

Sfida dell'immigrazione

"Con centri di rimpatri e aiuto in loco, in futuro va affrontata la sfida dell'immigrazione. Se la distribuzione in Europa non fosse fallita, non vi sarebbe stata alcuna iniziativa austriaca in questa direzione", ha detto Kurz annunciando che "ci sarà un incremento di 2.300 poliziotti" e affermando "che la lotta contro la criminalità organizzata deve essere ampliata migliorando le attrezzature per l'esercito e la milizia".