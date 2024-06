"Il body è troppo scollato", compagnia aerea lascia a terra una passeggera

Un body "troppo scollato". Questo il motivo della contesa tra una donna e la compagnia aerea Vueling. La prima si è vista negare l'imbarco, la seconda è stata condannata a pagare una multa da 28.000 euro.

La passeggera (nel 2019) doveva partire da Maiorca per raggiungere Barcellona, ma è rimasta a terra per essersi presentata indossando un "body troppo scollato". Così ha fatto reclamo. La compagnia aerea ha invece parlato di modi "aggressivi" della donna, ribadendo che "le condizioni di viaggio, che si applicano allo stesso modo a uomini e donne, stabiliscono la possibilità di negare l'imbarco per motivi comportamentali". Alla fine, è stata riconosciuta la violazione della normativa nazionale ed europea riguardante le condizioni di trasporto in aviazione civile.

Il caso è stato reso noto dall'associazione di consumatori spagnola Facua, che aveva denunciato all'Agenzia statale per la sicurezza aerea (Aesa) la presa di posizione della compagnia. Secondo Facua, la sanzione punisce "il maschilismo" della compagnia aerea e l'atteggiamento discriminatorio del suo personale.