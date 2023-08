Accusato di aver scritto un volantino antisemita da ragazzo: bufera su politico tedesco

Avrebbe scritto un opuscolo nazista in cui invitava i compagni di scuola a recarsi al "quartiere dei divertimenti di Auschwitz". La grave accusa è stata lanciata nei confronti del vice premier e ministro dell'Economia della Baviera Hubert Aiwanger dopo le rivelazioni del quotidiano Süddeutsche Zeitung. La vicenda sta provocando un piccolo terremoto in Germania, visto anche che ad ottobre si terranno le elezioni proprio nell'importante feudo della Baviera nel sud del Paese. Nonostante aumentino le pressioni affinché Aiwanger si dimetta, il politico esponente del partito di centrodestra Elettori liberi non intende mollare la presa. Il carico maggiore delle responsabilità nel frattempo se le è addossate il fratello.

Accuse da studenti e insegnanti

Süddeutsche Zeitung in un lungo articolo ha rivelato che Aiwanger nel 1988, quando era studente delle scuole superiori, ha dovuto affrontare misure disciplinari per aver distribuito un volantino che invitava i compagni di classe al "quartiere dei divertimenti di Auschwitz". Aiwanger ha negato di aver scritto il testo, negando per iscritto la sera del 26 agosto di aver scritto il volantino antisemita: "Non sono l'autore dell'articolo in questione e trovo il suo contenuto disgustoso e disumano". Subito dopo le rivelazioni suo fratello si è autoaccusato affermando di esserne l'autore. Aiwanger ha ammesso solamente che "una o più copie" del volantino erano state trovate all'epoca nel suo zaino. Secondo la stampa tedesca il volantino probabilmente è stato scritto con la stessa macchina da scrivere utilizzata per redigere uno dei saggi scolastici del politico da giovane.

Ammirazione per Hitler

Nell'articolo Süddeutsche Zeitung ha citato come fonti anche ex insegnanti e compagni di classe che hanno identificato Aiwanger come l'autore dell'opuscolo. Il politico è stato descritto come un "ammiratore nazista". In una foto di classe circolata sui social si vede il politico bavarese con dei baffi che ricordano molto lo stile di quelli del leader nazista Adolf Hitler. Anche in questo caso, in maniera un po' assurda, Aiwanger ha detto: "Quelli nella foto non sono i miei baffi, sono i baffi di mio fratello", ha spiegato Aiwanger. "Mi è capitato di prenderli in prestito e di indossarli quel giorno", probabilmente nel senso di imitarne lo stile. Nessuno dei due ha però chiarito perché il fratello di Aiwanger avesse quello stile di baffi.

Scossone bavarese

La polemica cade a poco più di un mese dalle elezioni in Baviera, quando la popolarità di Aiwanger sembrava in crescita. La scottante vicenda potrebbe avere riflessi importanti anche per il leader politico bavarese Markus Söder, che appartiene all'Unione cristiano-sociale di centrodestra e conta sull'appoggio di Aiwanger in una possibile coalizione di governo con il partito degli Elettori Liberi. Secondo gli analisti tedeschi Söder punta ad una vittoria decisa alle elezioni in Baviera al fine di proporsi in modo convincente come il candidato cancelliere del centrodestra in Germania nel 2025. La difesa di Aiwanger non è risultata convincente, né per l'opinione pubblica né per i suoi alleati politici. Secondo quanto riferito dal politico bavarese Florian Herrmann (Csu), Söder ha convocato gli elettori liberi all'assemblea per la mattina del 28 agosto.

Secondo quanto riferisce il giornale Zeit, Herrmann ha dichiarato: "Abbiamo preso atto della dichiarazione, ma molte domande rimangono senza risposta. Solo Hubert Aiwanger può rispondere personalmente". Il deputato bavarese ha aggiunto: "Ci aspettiamo che ciò accada tempestivamente. Le accuse sono troppo serie perché un vice primo ministro possa commentarle solo per iscritto e lasciare domande cruciali senza risposta". Ad Aiwanger è stato quindi richiesto di "dichiararsi personalmente e in modo esaustivo" al di là della dichiarazione scritta. "Ne va della reputazione della Baviera", ha concluso Herrmann.