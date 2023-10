Il papà che abusa della figlia neonata e mette le immagini sul web

Un uomo avrebbe abusato sessualmente della figlioletta di pochi mesi per poi condividere le immagini su internet. La moglie, madre della piccola, sarebbe stata a conoscenza di tutto. La coppia è stata arrestata dalla polizia. Siamo a Madrid e la notizia è resa nota dalla polizia nazionale.

L'inchiesta è partita dopo una segnalazione da parte dell'Homeland Security Investigations (Hsi) statunitense. L'appartamento in cui la coppia viveva con la neonata è stato perquisito. Oltre a quelle che sono state indicate come "pessime condizioni" generali sono stati trovati anche supporti digitali che sarebbero stati usati per lo scambio di materiale pedopornografico.

"Dall'analisi del materiale sequestrato - si legge nella nota della polizia spagnola - sono stati rinvenuti video in cui il detenuto aveva aggredito sessualmente la figlia, oltre a molteplici conversazioni in cui offriva la bambina a terzi per scopi sessuali". Padre e madre sono stati arrestati ed è stata revocata la custodia della piccola.

Continua a leggere su Today.it...