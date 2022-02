Ucraini rubano carri armati russi usando trattori

Sembrano continuare le azioni di sabotaggio messe in atto dai cittadini ucraini nei confronti dell'esercito russo che ha invaso il Paese. Un video apparso sui social media, la cui autenticità al momento non è stata ancora confermata da fonti terze, mostra un trattore ucraino mentre traina un carro armato contrassegnato dalla lettera Z, che significa che appartiene alle truppe russe, probabilmente in panne, in una strada di campagna a quanto pare vicino a Kakhovka, nel villaggio di Lyubimovka, nella regione di Kherson, mentre un uomo sembra rincorrerli. "Se è vero, questo è probabilmente il primo mezzo corazzato mai rubato da un contadino ucraino. Gli ucraini sono davvero difficili da decifrare", ha scritto su Twitter il diplomatico Oleksandr Sherba, ex ambasciatore dell'Ucraina in Austria, condividendo la clip. Un altro video mostra sempre un trattore che trascina nelle strade di una città un mezzo da guerra per sparare missili terra aria.