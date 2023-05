Il Parlamento europeo celebra i 100 anni della lirica all'Arena di Verona

Borchia: 'Occasione per promuovere il dialogo e il territorio, ma soprattutto per condividere universalmente le eccellenze, la storia e la tradizione culturale veronese e del Veneto"

Il Parlamento europeo ha reso omaggio alla storia centenaria della lirica all'Arena di Verona con uno spettacolo ospitato nella sede di Bruxelles. Un viaggio senza tempo, dove l’arte e la musica si fanno strumento di dialogo tra i popoli.

L'iniziativa, nata per celebrare la centesima stagione della lirica all’Arena di Verona, è stata un omaggio all’Aida di Giuseppe Verdi portata in scena il 10 agosto 1913. Battezzato "L'Arena di Verona - un'emozione europea", l'evento è cominciato sulle note del Rigoletto di Giuseppe Verdi, intonate dal baritono Youngjun Park. Al baritono si sono uniti poi anche la soprano Monica Conesa e il tenore Angelo Villari, accompagnati al piano da Cecilia Gasdia, sovrintendente e direttrice artistica della Fondazione Arena di Verona, che ha ribadito come la musica sia “il miglior strumento di dialogo tra i popoli”, e come l’Arena incarni perfettamente lo spirito europeo e internazionale, contando ogni anno un pubblico “che ha quasi il 60% di spettatori stranieri”.

Per inaugurare la “grande stagione” che sta per aprirsi il prossimo 16 giugno nel capoluogo veneto, il terzetto lirico ha intrattenuto il pubblico con alcuni dei brani più famosi della tradizione operistica italiana, tra cui il Nabucco, il Rigoletto, la Tosca e l’Aida stessa, opera che darà il via al festival della lirica all’Arena, interrotto nella sua storia dalle due guerre mondiali e dalla pandemia di Covid-19. L'evento ha visto la partecipazione della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, dell’ambasciatore italiano a Bruxelles Federica Favi, del rappresentante permanente aggiunto d'Italia presso l'Ue Stefano Verrecchia e dell’eurodeputato della Lega Paolo Borchia, veronese promotore dell’evento.

"Più di 24mila saranno gli spettatori attesi solamente nelle prime due serate" della stagione 2023 del Festival dell’Opera dell’Arena di Verona, ha ricordato Paolo Borchia. Celebrare questo simbolo della cultura veneta è stata occasione per promuovere "il dialogo e il territorio, ma soprattutto per condividere universalmente le eccellenze, la storia e la tradizione culturale veronese e del Veneto", ha aggiunto l'eurodeputato.