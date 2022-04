Il futuro è tuo - Io rispondo Europa

Intervengono:

• Pina Picierno, Vicepresidente Parlamento europeo

• Vincenzo Amendola, sottosegretario Affari europei

• Antonio Tajani, PPE-FI

• Brando Benifei, S&D-PD

• Massimiliano Smeriglio, S&D-PD

• Anna Bonfrisco, ID-Lega (in collegamento)

• Nicola Procaccini, ECR-FdI

• Augusta Mantaruli, rappresentante Camera dei deputati nella Conferenza sul futuro dell’Europa

• Silja Markkula, presidente European Youth Forum tbc

• Maria Cristina Pisani, presidente Consiglio Nazionale Giovani

• Vittorio Gattari, Consiglio Nazionale Giovani

• Massimo Ungaro, coordinatore Intergruppo Parlamentare Next Generation Italia

• Chiara Gribaudo, membro Intergruppo Parlamentare Next Generation Italia tbc

• Luigi Iovino, membro Intergruppo Parlamentare Next Generation Italia tbc

