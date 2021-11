EMMA E NOI: Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

Questa giornata è stata organizzata per contribuire alle riflessioni al femminile attraverso gli sguardi e le prospettive delle donne nere e immigrate in Italia. Per tornare ad essere protagoniste di storie ed esperienze che ci accomunano e ci differenziano, discutere della violenza subita e degli ostacoli che ci condizionano e limitano nella fuoriuscita, per spingere le istituzioni a trovare politiche efficaci nel contrasto alle violenze contro tutte le donne, anche le donne nere.

Il titolo EMMA E NOI, prende le mosse da una campagna di sensibilizzazione creata dal collettivo Nwanyi dopo la brutale uccisione di una giovane ragazza camerunense a Bologna la scorsa estate, Emma Pezemo, uccisa e tagliata a pezzi da un uomo che pensava la amasse.

I posti sono limitati.

?????????:

???????? ?????? ???????: Idealista del progetto “COME A CASA” della Rete di Famiglie Affidatarie Interculturale per Torino. SOS Villaggio dei Bambini Italia

????? ???????: Consigliera comunale del Comune di Reggio Emilia e Presidente della Commissione Consiliare "Diritti Umani, Pari Opportunità e Relazioni Internazionali"

????????? ?????????: una scrittrice, attivista culturale, cantante. È italiana di origini etiopi. È impegnata in attività teatrale sul tema della migrazione, multidentità e della scrittura, ispirandosi all'arte della metafora tipica della tradizione culturale etiope.

???? ????: attivista politica, attrice, poetessa, mediatrice culturale ed ex consigliera dell'ottavo Comune di Torino, e membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi Africani. È militante per i diritti delle donne immigrate. Membro del collettivo afrofemminista nwanyi

?????? ???? ??? ??????: Attivista femminista intersezionale Italiana e Afrobrasiliana. Cofondatrice e Presidente dell'Associazione QuestaèRoma. Specializzata in Diversity Management, lavora come consulente e formatrice presso aziende e organizzazioni

???? ??????????: Presidente dell'Associazione AMEB Mother & Child Care. Educatrice in una RSA. Promuovo come volontariata, iniziative che favoriscano il dialogo e la cooperazione tra persone diverse in un clima di rispetto e ascolto reciproca, indispensabile per la costruzione di una società multiculturale attenta alla qualità della vita di ogni cittadino, senza discriminazione.

?????? ??? ?????: Giurista ed interprete, specializzata nel diritto dell’immigrazione. Collabora in uno studio legale di penalisti.

?????? ???? ?????: Attivista per la tutela dei diritti delle donne e membro dell’Associazione Nosotras Onlus, Firenze. Partecipa alla realizzazione di progetti per l’empowerment femminile e di lotta alla discriminazione. Si è specializzata nell’ambito della violenza di genere, nelle sue diverse sfaccettature, attraverso la gestione di progetti per la presa in carico di donne provenienti da percorsi codice rosa e la realizzazione di interventi di contrasto alla violenza economica.

??????:

??????? ????????: Mediatrice culturale, giornalista, scrittrice e attivista per i diritti delle donne. Co-fondatrice del Collettivo Afro-femminista Nwanyi.

????? ??????: Consigliera neo eletta del terzo Municipio di Milano, attivista politica queer, urbanista di formazione è tra le socie fondatrici di Cambio Passo a Milano, associazione che si occupa di tutela di persone richiedenti asilo e rifugiate e valorizzazione del protagonismo delle diaspore.