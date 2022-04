Cosa succederà alla plenaria del Parlamento europeo della prossima settimana

L'incontro con gli eurodeputati per affrontare i temi caldi al centro della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo della prossima settimana e per concoscere le posizioni dei partiti politici sui vari dossier in discussione ed al voto.

PPE-FI (TBC)

Brando BENIFEI, S&D-PD

Rosa D'Amato, ALE-Verdi (TBC)

Paolo BORCHIA, ID-Lega

Raffaele FITTO, ECR-FdI (TBC)

Mario FURORE, NI-M5S