Da Milano alle porte dell'Ucraina in guerra, il viaggio

Il racconto del viaggio da Milano a Medyka, la via di fuga dall'Ucraina

PRZEMYŚL, POLONIA - Tre frontiere passate: dall'Italia all'Austria, da lì alla Repubblica Ceca e poi la Polonia. Sedici ore di macchina tra cumuli di neve ai lati della carreggiata, paesi che sembrano disabitati e strade dissestate. Poco meno di 1.600 chilometri percorsi in poco più di sedici ore.

Ecco il racconto del viaggio da Milano a Medyka, la frontiera al confine tra la Polonia e l'Ucraina diventata in questi giorni la porta verso la salvezza per gli ucraini in fuga dalla guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin.

A certificare che quei nulla è più come prima ci pensano prima quattro uomini che stanno cercando di arrivare a Kiev per combattere al fianco del popolo e dei soldati e poi un centro commerciale, pronto all'apertura, che è invece diventato un vero e proprio centro profughi.