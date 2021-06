Tenta di prendere un volo con un test Pcr falso: condannato a un anno di carcere

Dalle parole ai fatti. La Procura di Bruxelles, che aveva annunciato un giro di vite contro i ‘furbetti’ che infrangono le regole anti-Covid sui viaggi, ha ottenuto la condanna a un anno di carcere nei confronti di un uomo sorpreso all’imbarco di un volo con un falso test Pcr negativo. Si tratta della prima pena detentiva dal 27 aprile, quando la Procura ha annunciato che avrebbe adottato misure rigorose contro tali violazioni che srtanno diventando sempre più comuni.

La falsità del documento sarebbe stata accertata dalle autorità aeroportuali, che hanno subito chiesto spiegazioni. L’uomo ha quindi confessato di aver contraffatto il test Pcr negativo di un suo amico, il quale si era effettivamente sottoposto a un tampone, per poter viaggiare all’estero. All’accusato è stata quindi offerta una conciliazione stragiudiziale tramite il pagamento di un’ammenda. Il mancato versamento della somma indicata dalla pena pecuniaria ha portato alla convocazione in tribunale su richiesta della Procura di Bruxelles. Tuttavia, l’uomo non si è neanche presentato di fronte al giudice. Di qui la particolare severità della pena.

I media belgi riferiscono che tra il 19 aprile e l'11 giugno, un totale di 576 persone sono state sorprese in aeroporto mentre tentavano di viaggiare con un test falsificato. A ciascuna di loro è arrivata una multa da 750 euro. Secondo le linee guida adottate dal sistema giudiziario belga, chi viene sorpreso a usare documenti falsi per aggirare le regole anti-Covid andrebbe immediatamente convocato a comparire davanti a una corte penale. Tuttavia, i pubblici ministeri possono proporre un’ammenda per evitare conseguenze penali per l’accusato.