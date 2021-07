Vaccinazioni, Italia e Germania battono gli Usa. Biden ammette: obiettivi mancati

L’amministrazione di Joe Biden ha mancato l’obiettivo di vaccinare almeno il 70 per cento degli adulti entro il 4 luglio. Il traguardo era stato fissato dalla Casa Bianca due mesi fa, quando le somministrazioni anti-Covid procedevano spedite negli Stati Uniti e il Vecchio Continente faceva ancora i conti con i ritardi delle case farmaceutiche. Per ironia della sorte, le celebrazioni dell’Indipendenza statunitense (che si festeggia il 4 luglio) si sono aperte con l’ammissione della meta mancata.

“Non sono preoccupato che ci possa essere un grave focolaio o un’altra epidemia a livello nazionale”, ha detto Biden ai giornalisti nei giorni precedenti alla festa. “Ma sono preoccupato per le vite che andranno perse”, ha aggiunto, invitando gli americani alla prudenza nella giornata tradizionalmente dedicata ai barbecue di famiglia, ai fuochi d’artificio e alle feste fino a notte tarda.

Nei giorni a cavallo tra giugno e luglio un altro dato sulle vaccinazioni non è passato inosservato in Europa come negli Stati Uniti. Prima l’Italia e poi la Germania hanno infatti superato gli Usa in termini di percentuale della popolazione che ha ricevuto almeno una dose di vaccino. La campagna di immunizzazione nel Belpaese ha già raggiunto il 57 per cento della popolazione, a fronte del 55,2 per cento in Germania e il 54,3 per cento negli Usa.

Secondo i calcoli delle autorità sanitarie Usa, al Paese mancano ancora diverse settimane prima di raggiungere l’obiettivo fissato da Biden lo scorso maggio. Secondo la rete dei Centers for Disease Control and Prevention, il 66,7 per cento degli adulti ha ricevuto almeno un'iniezione e poco più di 149 milioni di statunitensi sono completamente immunizzati. L’Unione europea, presa nel suo insieme, si trova ancora alle spalle degli Usa nella corsa all’immunizzazione, con il 62,7 per cento degli adulti che hanno ricevuto almeno una dose.