Zelensky attacca Orban (senza nominarlo): "Ue e Nato possono fare a meno di lui"

A Budapest i suoi fedelissimi non perdono giorno per sottolineare come il loro leader sia l'unico in Europa ad avere la "credibilità" per poter mediare tra Russia e Ucraina nell'ottica di raggiungere la pace. Ma a quanto pare, almeno dalle parti di Kiev, qualcosa nella presunta autorevolezza di Viktor Orban si è incrinato. "Perché dovremmo considerare una persona del genere?", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky giovedì al suo arrivo nel Regno Unito per il vertice della Comunità politica europea.

A essere precisi, Zelensky non ha nominato il premier ungherese, ma il destinatario del suo messaggio è più che evidente: "Se qualcuno in Europa cerca di risolvere i problemi alle spalle degli altri o alle spese di qualcun altro, se qualcuno vuole fare qualche viaggio nella capitale della guerra (Mosca, ndr) per parlare e magari promettere qualcosa contro i nostri interessi comuni o a scapito dell'Ucraina o altri Paesi, allora perché dovremmo considerare una persona del genere? L'Ue e la Nato possono affrontare tutte le loro questioni anche senza questa persona", è il ragionamento di Zelensky.

Come noto, dopo aver preso in mano le redini del Consiglio Ue (ossia la presidenza di turno dell'organo che dirige i lavori dei ministri dei 27 Paesi membri), Orban si è subito lanciato in una sorta di attività diplomatica recandosi prima a Kiev (dove ha incontrato Zelensky), poi a Mosca e infine a Pechino. Il tour, non concordato con Bruxelles, ha innescato furiose polemiche da parte dell'Ue e degli altri governi del blocco, mentre il Parlamento europeo ha condannato ufficialmente l'incontro a Mosca con Vladimir Putin.

Orban, però, non sembra intimorito dalle reazioni (che con ogni probabilità si aspettava) e tramite un suo portavoce ha fatto sapere che proseguirà in quella che lui crede essere una missione di pace: "Siamo gli unici in grado di negoziare con tutte le parti", ha spiegato il portavoce. A quanto pare, però, Zelensky non è dello stesso avviso. Al Blenheim Palace, dove è in corso il vertice della Cpe e al quale partecipa anche lo stesso Orban, il presidente ucraino sta cercando di ottenere maggiori sostegni per la difesa dai partner europei: "Firmeremo un accordo intergovernativo sul sostegno al complesso industriale e di difesa ucraino, discuteremo la futura cooperazione in materia di difesa ed espanderemo le nostre capacita' di difesa", ha annunciato su X.