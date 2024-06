Weber rieletto leader del gruppo popolare, il forzista Salini vicepresidente

Il tedesco Manfred Weber è stato eletto presidente del gruppo popolare al Parlamento europeo. L'esponente dell'Unione Cristiano-Sociale (Csu), il partner bavarese della Cdu che fu di Angela Merkel (partito ora guidato ora da Friedrich Merz), sarà il leader del Ppe in Aula per la quarta volta.

La scelta di Salini

E tra i suoi vice è stato scelto anche l'italiano Massimiliano Salini di Forza Italia, appena rieletto per la terza volta nell'Assemblea comunitaria, dopo aver ricevuto 37mila voti nella circoscrizione Nord Ovest. Il 51enne Salini è stato presidente della Provincia di Cremona dal 2009 al 2014, quando è stato eletto per la prima volta al Parlamento europeo. Nella legislatura uscente è stato membro della commissione Trasporti, tema del quale si è occupato con particolare attenzione e vicepresidente della delegazione per le relazioni con l'Iran.

Gli altri vicepresidenti

In tutto i vicepresidenti del Ppe saranno 10. Gli altri vice scelti sono: il francese François-Xavier Bellamy di Les Républicains, il polacco Andrzej Halicki di Piattaforma Civica (Po), l'olandese Jeroen Lenaers di Appello cristiano democratico (Cda), lo spagnolo Dolors Montserrato del Partido Popular, il rumeno Siegfried Mureşan del Partito nazionale liberale (Pnl), la portoghese Lidia Pereira del Partito social democratico, lo svedese Tomas Tobé del Partito moderato, la slovena Romana Tomc del Partito Democratico Sloveno (Sds) e la croata Zeljana Zovko dell'Unione Democratica Croata (Hdz).