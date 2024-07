Cosa cambia con la riconferma di von der Leyen

Alla fine ce l'ha fatta e ha smentito tutte le previsioni negative che l'avevano accompagnata nelle ultime settimane, quando addirittura alcuni ipotizzavano che sarebbe stata bocciata. E invece Ursula von der Leyen ha ottenuto la fiducia del Parlamento europeo e sarà presidente della Commissione per un secondo mandato. Un risultato che prima di lei riuscì a un altro popolare, il portoghese José Barroso. Alla fine i voti in suo favore sono stati 401, 40 in più del minimo della maggioranza di 361, ed esattamente la somma dei voti dei partiti che la sostengono: popolari, socialisti e liberali. Ma la precisione del numero non segnala affatto il sostegno compatto della sua coalizione, anzi.

Meloni isolata (per ora)

Con il voto a scrutinio segreto si prevedevano fino a 50 franchi tiratori e la previsione sembra sia stata corretta, anzi forse i "traditori" sono stati anche qualcuno in più. Ma a metterci una pezza sono stati i Verdi, che hanno 53 parlamentari e hanno sostenuto la riconferma in maniera piuttosto compatta, come avevano anticipato. A loro si sono aggiunti alcuni deputati conservatori, ma molto pochi.

Di sicuro non gli italiani di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che hanno mantenuto il riserbo sulla loro scelta fino all'ultimo secondo, sperando di diventare fondamentali per von der Leyen e dare così all'Italia più peso per la sua battaglia per avere un commissario europeo di peso e una vicepresidenza esecutiva. Ma i loro voti alla fine sarebbero stati superflui e la loro scelta sarebbe stata quindi ininfluente in ogni caso, hanno scelto quindi di votare contro e giocarsi la carta della forza di opposizione. Almeno per il momento. Perché quegli stessi voti potrebbero tornare utili in futuro, e la nuova maggioranza Ursula alla fine potrebbe rivelarsi abbastanza variabile.

Le concessioni

A far capire che la fiducia sarebbe passata il discorso che la popolare tedesca ha tenuto prima della votazione, un discorso calibrato nei minimi dettagli, pensato per accontentare non solo la maggioranza stabile che la sosterrà nel quinquennio, quello di popolari, socialisti e liberali, ma facendo anche concessioni ai Verdi, da cui avrà una sorta di appoggio esterno, e anche alla destra dei Conservatori e riformisti di Meloni, ai cui voti pure si appellerà sicuramente nel corso del suo mandato. Promesse come quella di un commissario al Mediterraneo, incaricato di creare partenariati con i Paesi della regione, quelli da cui partono i migranti irregolari, quella di triplicare i membri di Frontex, ma anche quella di istituire un commissario alla Semplificazione, sono musica per le orecchie di Meloni e della destra in generale.

Maggioranza stabile (ma non troppo)

A differenza della scorsa legislatura, quando von der Leyen passò per un soffio, grazie al supporto determinante dei 5 Stelle, questa volta la sua base di appoggio iniziale è molto più alta grazie ai Verdi. "L'ultima volta i voti in più del minimo sono stati otto, questa volta quaranta, non è male", ha ricordato parlando con i giornalisti dopo il risultato. "Lavorerò il più intensamente e il meglio possibile con coloro che mi hanno sostenuto", ha promesso, rivendicando che si tratta di una "piattaforma pro Europa, pro Ucraina e pro Stato di diritto". Ha poi ringraziato la "piattaforma" di popolari, socialisti e liberali "che mi ha eletto", sostenendo di essere "anche molto grato al gruppo dei Verdi per avermi sostenuto", ma senza parlare di maggioranze stabili.

"Sono quattro i partiti che hanno annunciato il supporto a von der Leyen, Socialisti, Liberali, Popolari e Verdi. La coalizione è chiara", ha detto invece la capogruppo dei socialisti Ue, Iratxe Garcia Perez, provando a tirare a sinistra la coalizione. Ma una dichiarazione del genere non arriverà certo dai popolari, i grandi vincitori delle elezioni e forza dominante dell'Aula con i loro 188 membri. La realtà è che i Verdi sono stati i grandi sconfitti di queste elezioni, e von der Leyen lo sa.

Il nodo Verdi

Ma soprattutto lo sa il suo partito popolare, che della sconfessione del Green Deal ha fatto il centro della sua campagna elettorale. "Il voto di oggi è stato anche un voto per chiare priorità: prosperità, sicurezza e stop alla migrazione", si è limitato a dire il capogruppo del Ppe, Manfred Weber, che si è guardato bene dal nominare l'ambiente. Lo stesso Weber che è stato tra i sostenitori di un'apertura alla destra, quantomeno a quella dei conservatori di Meloni, anche se poi il boom alle urne che ci si attendeva non è stato poi così eclatante, complicando i suoi piani. Quando la Commissione sarà ormai formata, e con il voto di fiducia anche dei suoi rappresentanti messo nel cassetto, non si esclude che nei prossimi anno poi i popolari possano provare a guardare di nuovo a destra, magari quando vorranno dare dei colpi proprio alle politiche ambientaliste. E allora i voti di Meloni e dei Conservatori e riformisti, o almeno una parte di loro, potrebbero tornare utili.