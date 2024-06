"Per il voto di Meloni, von der Leyen chiude un occhio sulla libertà di stampa in Italia"

Come stanno ripetendo da giorni tutti i media del Vecchio continente, la partita delle nomine per i top jobs dell'Ue sembra essere finita ancora prima di cominciare. In particolare, sembra ormai priva di ostacoli la strada per la riconferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea. Ma nelle ultime ore è emerso un dettaglio che getta delle ombre sulla strategia seguita dal capo dell'esecutivo comunitario per centrare il bis.

Stando a quanto riferisce il quotidiano Politico, la presidente uscente sarebbe intenzionata a ritardare la pubblicazione di un rapporto piuttosto "caldo" sullo Stato di diritto nell'Unione. Il motivo? La relazione in questione sarebbe troppo dura nei confronti dell'Italia, e von der Leyen ha bisogno del supporto della premier Giorgia Meloni se vuole ottenere la nomina come presidente in pectore della nuova Commissione.

"C'è visibilmente la volontà di frenare le questioni relative all'Italia e allo Stato di diritto", ha detto un funzionario della Commissione parlando alla testata specializzata in politca europea in condizione d'anonimato. Altri due funzionari hanno aggiunto che il gabinetto della presidente avrebbe esplicitamente chiesto al segretariato generale della Commissione di posticipare la pubblicazione del rapporto.

Dal 2020 Bruxelles stila dei rapporti annuali sulla situazione dello Stato di diritto negli Stati membri, con l'obiettivo di monitorare gli sviluppi nazionali e correggere le eventuali storture prima che degenerino in una vera e propria erosione delle strutture democratiche.

Tra gli elementi che passano sotto la lente d'ingrandimento dell'esecutivo comunitario ci sono il rispetto delle minoranze, l'indipendenza della magistratura e la libertà di stampa – e più in generale la salute dell'intero ecosistema dell'informazione, dal pluralismo mediatico alle tutele di cui possono godere i giornalisti nello svolgimento del loro servizio pubblico.

Proprio per salvaguardare i media e la libertà d'informazione, Europarlamento e Consiglio hanno recentemente adottato il cosiddetto European media freedom act (Emfa), un pacchetto legislativo che prevede maggiori garanzie d'indipendenza editoriale e tutele rafforzate per i giornalisti, per evitare che possano venire troppo facilmente intimoriti dal potere politico di turno con querele 'temerarie' (le cosiddette norme anti-Slapp).

Il problema è che in Italia si sta andando in direzione opposta, e da un lato sono state approvate una serie di norme che facilitano le querele contro la stampa, e poi ci sono stati episodi che hanno fatto gridare le opposizione alla censura politica (come accaduto in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile scorso con il monologo di Antonio Scurati), episodi che stanno agitando la stessa Rai dall'interno, con scioperi e proteste pubbliche. L'associazione Reporter senza frontiere ha fatto scendere il nostro Paese dalla 41esima alla 46esima nel 2024.

Ora, in questo clima, la notizia che circola per i corridoi di Bruxelles è che von der Leyen sarebbe disposta a chiudere un occhio sul rapido deterioramento della libertà di stampa nel Belpaese, se questo può aiutarla a garantirsi il placet di Roma al tavolo del Consiglio europeo. Con la sponda di Meloni la riconferma della presidente uscente della Commissione sarebbe molto più semplice.

Dunque, secondo Politico, il report annuale che dovrebbe uscire il prossimo 3 luglio, e che conterrebbe una denuncia sulla restrizione della libertà di stampa in Italia ad oltre un anno e mezzo dall'insediamento del governo Meloni, potrebbe venire ritardato fino a quando non sarà formalmente confermato il nuovo capo dell'esecutivo comunitario.

Il che potrebbe succedere già il 18 luglio prossimo, alla plenaria costitutiva della decima legislatura a Strasburgo (in calendario per il 16-19 luglio), se i leader dei Ventisette troveranno la quadra definitiva sul pacchetto delle nomine entro la fine del mese in corso (oltre al summit informale di oggi, c'è un vertice in programma per il 27-28 giugno). Altrimenti, se ne riparlerà a metà settembre, quando l'Europarlamento riprenderà i lavori dopo la pausa estiva.