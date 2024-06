Von der Leyen tende la mano a Meloni: "Modello Albania per contrasto migrazione irregolare"

La lettera ai leader dei 27 Stati membri è arrivata nel giorno in cui un gruppo ristretto di loro aveva trovato l'intesa sui top job, le massime cariche dell'Ue. Intesa siglata da Germania, Francia, Spagna, Olanda, Polonia e Grecia, e da far approvare, obtorto collo, anche agli altri al vertice in corso a Bruxelles, anche a colei che ancora una volta è rimasta fuori dal tavolo riservato delle nomine, Giorgia Meloni. Ecco perché in molti hanno visto nella missiva una mano tesa da Ursula von der Leyen proprio alla premier italiana, che ha pubblicamente manifestato il suo disappunto per essere stata marginalizzata nella scelte dei top job, ma che potrebbe risultare decisiva al Parlamento europeo per la fiducia all'attuale presidente della Commissione. Il punto centrale della lettera è l'impegno di von der Leyen, se riconfermata, a stringere accordi con Paesi terzi per favorire i rimpatri dei migranti sul modello di quello avviato da Italia e Albania.

Ai 27 leader del blocco, la presidente in carica ha assicurato di stare studiando soluzioni affinché le richieste di asilo siano gestite al di fuori dell'Ue. Il modello Albania non viene citato, ma è parso chiaro a tutti che sia quello il riferimento: rispetto all'accordo tra Regno Unito e Ruanda, quello promosso da Meloni prevede la possibilità di inviare i migranti irregolari in un Paese terzo "sicuro" secondo gli standard internazionali, tanto più se si considera che Tirana ha ricevuto il via libera da Bruxelles all'adesione all'Ue sulla base anche del suo livello di democrazia. "Molti Stati membri stanno esplorando strategie innovative per prevenire la migrazione irregolare e gestire le domande di asilo lontano dalle frontiere esterne dell'Ue - ha spiegato nella lettera - Sono in corso riflessioni su idee che meriteranno senza dubbio la nostra attenzione quando sarà avviato il nostro prossimo ciclo istituzionale".

Von der Leyen, dunque, promette di seguire la strada tracciata da Meloni se sarà riconfermata. Ma pensare che si tratta solo di un messaggio alla premier italiana è riduttivo. A maggio, un gruppo di 15 Stati membri capitanati dalla Danimarca (che ha un governo di centrosinistra) ha chiesto alla Commissione di intraprendere "soluzioni innovative" per gestire l’immigrazione. Copenaghen, va ricordato, aveva persino pensato di copiare Londra e firmare un accordo con il Ruanda, salvo poi tornare sui suoi passi per via delle polemiche sulle condizioni in cui i richiedenti asilo si sarebbero trovati nel Paese africano.

Secondo von der Leyen, senza misure che affrontino il nodo dei rimpatri, il nuovo patto sulla migrazione che ha riformato le cosiddette regole di Dublino rischia di non essere sufficiente: il patto "da solo non garantirà il nostro successo", ha sottolineato. Se negli ultimi anni, Bruxelles ha stretto accordi con Libano, Tunisia e Mauritania per fermare le partenze verso l'Europa, d'altro canto i barconi continuano a sbarcare sulle coste dell'Ue. E i rimpatri sono ostacolati da una serie di problemi di fondo, a partire dal fatto che il diritto internazionale impedisce di rispedire i migranti in Paesi in cui rischiano la vita. Da qui, la soluzione intermedia di inviarli in Stati terzi "sicuri" dove processare le loro domande d'asilo. Un modo per spostare il problema fuori dai confini Ue. Non è chiaro cosa succederà dopo a chi viene spedito in un Paese terzo. Ma a Bruxelles sembra che questa sia l'ultima delle preoccupazioni: il nodo migranti sta facendo crescere i consensi dell'ultradestra un po' ovunque, e in Francia e in Germania sta mettendo a rischio la stabilità politica. E con esse quella dell'Unione stessa.