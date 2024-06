Von der Leyen, Costa e Kallas: chi guiderà l'Europa per i prossimi 5 anni

Dal vertice di Bruxelles del 27 e 28 giugno nessuna sorpresa circa le nomine dei tre incarichi di vertice nelle istituzioni europee. Sono stati confermati e blindati dai capi di governo dei 27 Stati membri i tre top jobs emersi nei giorni antecedenti: Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea, António Costa alla guida del Consiglio europeo e Kaja Kallas come Alto commissario Ue agli Affari esteri.

Per von der Leyen si tratta di una conferma dopo la sua nomina (a sorpresa) di cinque anni fa, quando riuscì a scalzare il deus ex machina del Partito popolare europeo Manfred Weber. Per il socialista Costa è una resurrezione, dopo le dimissioni provocate dalle accuse di corruzione in Portogallo che hanno travolto il suo governo lo scorso anno. A Kaja Kallas spetta lo scettro degli Esteri, in quello che viene considerato il periodo più delicato dalla fondazione della vecchia Comunità Europea, con il vecchio continente stretto tra la guerra in Ucraina, incluso il pericolo di "sconfinamento" da parte dell'esercito di Mosca in area Ue/Nato, e le tensioni della guerra in Medio Oriente che proiettano le loro ombre funeste fino alle capitali Ue.

Su von der Leyen Giorgia Meloni si è astenuta, in nome di un flirt (politico) tra le due, per gli altri due ha votato contro. Oltre alle divergenze politiche, la presidente del Consiglio è rimasta bruciata dalla pesante esclusione dalle trattative, nonostante il suo gruppo dei Riformisti e conservatori vantasse la terza piazza come numeri di seggi ottenuti alle Europee. Uno sgarbo di cui non vede l'ora di vendicarsi.

Ursula: la popolare che prova a sedurre destra e sinistra

Nel 2019 era arrivata in sordina tra i big delle istituzioni europee, dopo una carriera nei cristiano-democratici tedeschi (Cdu) in un momento di crisi per il partito dopo l'addio dell'inossidabile Angela Merkel. Ursula Von der Leyen (66 anni) ha saputo sfruttare al meglio la grande occasione che le è stata offerta, quando a sorpresa cinque anni fa è stata preferita al suo collega di partito Manfred Weber (lo Spitzekandidat ufficiale del Ppe) per guidare il governo europeo trainato da popolari, socialisti e liberali. Cinque anni in cui ha portato avanti le politiche del contestatissimo Green Deal (pur con svariate marce indietro e rinunce) e ha saputo strizzare l'occhio alle varie componenti del parlamento europeo, sapendo incassare di volta in volta i voti sia dei Verdi che della Sinistra europea (lavoro e ambiente), così come dell'estrema destra di Ecr e di Identità e democrazia (migranti).

È stata toccata, ma non travolta, dallo scandalo sull'acquisto dei vaccini Pfizer durante la pandemia e ha tenuto le redini allo scoppio della guerra in Ucraina, posizionando in maniera netta Bruxelles al fianco di Kiev. Le urne hanno premiato nuovamente le scelte dei Popolari e ora può farsi forza di un numero ancora maggiore di deputati rispetto allo scorso mandato. Nonostante abbia flirtato sin dall'inizio con Giorgia Meloni, anche stavolta ha scelto di governare al fianco dei Socialisti & Democratici e dei liberali di Renew, i due gruppi che si sono rifiutati di includere nelle trattative l'ultradestra capitanata da Meloni, Orban e Le Pen. Il suo compito sarà ancora una volta quello di mediare tra le varie anime europee, incassando voti a seconda delle circostanze. La prima sfida sarà quella di essere confermata dal Parlamento europeo durante la plenaria di luglio. Per riuscirci ricucire lo strappo con Meloni sarà una delle sue priorità.

António: il moderato sotto processo

Il socialista Antonio Costa (63 anni) approda alla guida del Consiglio europeo, dove siedono i 27 capi di Stati dell'Ue, dopo aver ricoperto l'incarico di primo ministro del Portogallo per tre mandati consecutivi. Prima di guidare il suo Paese per quasi un decennio, è stato sindaco di Lisbona e ministro degli Interni, nonché segretario generale del partito socialista. Il suo mandato in terra natia è stato caratterizzato da diverse riforme. Sin da subito è stato aumentato il salario minimo, l'orario di lavoro settimanale per i funzionari pubblici è stato ridotto a 35 ore, l'Iva per alberghi e ristoranti è stata abbassato dal 23 per cento al 13%, fungendo da volano per il turismo.

Tra i successi vantati c'è la capacità di dimezzare il deficit di bilancio e la riduzione della disoccupazione sotto il 10%. Quest'ultimo dato però cela il ricorso a lavori scarsamente retribuiti, con la metà dei nuovi contratti che risultano a tempo determinato e l'esplosione di lavori precari, dove gli straordinari in moltissimi casi non sono stati retribuiti. Nel novembre 2023, Costa ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di primo ministro.

A colpirlo è stata l'accusa di corruzione rivolta ad alcuni membri del suo governo. Tra i nomi riportati dopo la pubblicazione di un'intercettazione telefonica era apparso il nome "António Costa", che aveva fatto presumere il coinvolgimento del premier. In seguito è stato reso noto che le accuse riguardavano un suo omonimo, che era ministro dell'economia in carica. Un errore clamoroso, che è costato caro all'ex premier.

Al momento Costa è sotto processo in tribunali di primo grado con accuse di diffamazione e nell'ambito della cosiddetta Operazione Influencer legata alle accuse di corruzione contro il suo governo. Oltre alla cittadinanza portoghese, possiede anche la cittadinanza indiana d'oltremare, dato che la sua famiglia ha origini indiane oltre che francesi e portoghesi. Costa viene considerato un mediatore, apprezzato sia dai capi di governo di ogni colore politico che dalla von der Leyen, che ha avuto invece rapporti poco cordiali con Charles Michel, fino ad ora alla guida del Consiglio europeo. Dopo i trambusti in patria, Costa punta a risorgere e riconquistare credibilità grazie a questo incarico.

Kaja: la lady di ferro anti-Russia

Diventata primo ministro dell'Estonia nel 2021, Kaja Kallas (47 anni) ha raccolto l'eredità del padre Siim Kallas, già capo della banca centrale dell'Estonia indipendente, tramite la quale ha favorito il passaggio del Paese ex Urss al capitalismo, poi primo ministro e Commissario europeo del Paese dal 2004 al 2014.

Per conquistare la nomina ad Alto commissario Ue per gli Affari Esteri, Kaja Kallas ha dimostrato di non essere solo una "figlia d'arte", ma una politica e diplomatica molto determinata. Esponente del Partito Riformatore Estone di stampo liberale, durante il suo governo aveva già allertato i leader europei di un possibile attacco da parte di Vladimir Putin nei confronti dell'Ucraina prima del febbraio 2022. Quando le supposizioni si sono concretizzate, ha spinto per rafforzare le difese esterne dell'Ue, innanzitutto per difendere il suo piccolo Paese (appena 1,2 milioni di abitanti) dalle mire di Mosca.

In proporzione alle sue forze, l'Estonia è diventata uno dei principali donatori dell'Ucraina. Dalla stampa internazionale è stata ribattezzata "la Lady di Ferro". Sin da subito ha sostenuto che l'invasione di Vladimir Putin vada sconfitta e che l'Ucraina deve vincere. In breve: bando ai compromessi e alle negoziazioni. Il suo timore è che l'obiettivo di Mosca sia quello di riconquistare i vecchi confini dell'Unione sovietica, il blocco da cui l'Estonia ha deciso anni fa di sottrarsi. La sua nomina ad Alto commissario Ue è volta a offrire garanzie ai Paesi ai confini con Ucraina e Russia rispetto all'impegno di Bruxelles (e della Nato) di tutelarli.

Molti temono si potrebbe anche tradurre nello schieramento diretto di forze di difesa Ue contro l'esercito russo. Un'idea apprezzata dal presidente francese Emmanuel Macron, alle prese con una complicatissima campagna elettorale, ma che l'Italia si è sempre fermamente rifiutata di sostenere.