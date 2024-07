Von der Leyen verso il bis: "Non permetteremo agli estremisti di distruggere l'Ue"

"Non accetterò mai che i demagoghi e gli estremisti possano distruggere il nostro modo di vivere. Sono qui oggi, pronta a condurre questa battaglia a nome di tutte le forze democratiche di questo Parlamento". È uno dei passaggi chiavi del discorso con cui Ursula von der Leyen si è presentata al Parlamento Europeo per chiedere la riconferma e iniziare il suo secondo mandato. Il voto è previsto entro oggi e salvo sorprese la riconferma della presidente uscente sembra abbastanza scontata.

Un "piano per l'industria pulita" per mitigare il green deal

Von der Leyen ha ribadito l'umpegno a "mantenere la rotta" sul Green Deal europeo, affiancandolo a un "piano per l'industria pulita" da mettere in pratica primi cento giorni del mandato: un segnale chiaro a chi in questi anni ha chiesto che la transizione ecologica fosse accompagnata da un maggior sostegno all'industria. "I giovani non ci perdoneranno inazione sul clima, l'obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti del 90 per cento entro il 2040 sarà incluso nella legge europea sul clima per dare certezze alle imprese, che devono effettuare investimenti per decarbonizzare le proprie attività", ha poi aggiunto, mandando un chiaro segnale a quella parte dei Verdi Europei che le confermeranno la fiducia.

La presidente uscente ha limato ogni parola e ogni annuncio, svelando mano a mano tutti i punti (e le nomine) su cui reggerà la sua prossima maggioranza. "Ci sarà un vicepresidente per l'implementazione, la semplificazione e le relazioni interistituzionali - ha spiegato - perché dobbiamo rendere le imprese più facili e veloci in Europa: ogni commissario avrà il compito di concentrarsi sulla riduzione degli oneri amministrativi e sulla semplificazione dell'attuazione: meno burocrazia e rendicontazione, più fiducia, migliore applicazione, autorizzazioni più rapide". Il profilo sembra proprio quello disegnato da Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati lo scorso 26 giugno, alla vigilia dell'ultimo Consiglio Europeo. Il nome su cui punta il governo - come confermato ieri dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti - è quello di Raffaele Fitto.

Un altro commissario - ha annunciato von der Leyen - si occuperà della casa e "proporrà una prima proposta europea per gli alloggi a prezzi accessibili". Particolare attenzione sarà dedicata alla Difesa: nelle linee guida presentate dalla presidente prima della plenaria, si legge: "Verrà nominato un commissario per la difesa che lavorerà a stretto contatto con l'alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e verrà realizzato un Fondo europeo per la Difesa per investire in capacità di difesa di alto livello in aree critiche come il combattimento navale, terrestre e aerea, allerta precoce spaziale e cibernetica. "Nominerò un commissario per il Mediterraneo - si legge ancora nelle linee guida - che si concentri su investimenti e partenariati, stabilità economica, creazione di posti di lavoro, energia, sicurezza, migrazione e altre aree di interesse reciproco, nel rispetto dei nostri valori e principi".

Contrasto all'immigrazione irregolare, nel rispetto dei diritti umani

Altro altro passaggio significativo, quello sull'immigrazione, in cui la presidente ha cercato di unire tutte le sensibilità della coalizione che la sostiene "Rifletteremo su nuovi modi per contrastare la migrazione irregolare nel rispetto del diritto internazionale e garantendo soluzioni sostenibili ed eque per i migranti stessi", ha spiegato, per poi aggiungere: "Intensificheremo inoltre il nostro lavoro sui rimpatri, sulla prevenzione della migrazione illegale e sulla lotta al traffico di esseri umani. Garantirò una maggiore trasparenza nei confronti del Parlamento europeo su tali accordi".

Uno scudo democratico europeo contro la disinformazione russa e cinese

"Dobbiamo impedire che attori esterni interferiscano con i nostri processi democratici - ha detto von der Leyen durante il suo discorso - e dunque la Commissione europea proporrà uno scudo democratico europeo. Oggi le nostre democrazie sono in pericolo, i nostri giornalisti, di cui plaudo il lavoro, stanno affrontando casi di spionaggio e campagne di disinformazione da parte di attori stranieri, soprattutto russi e cinesi. Mai gli attacchi ibridi sono stati a questo livello".

L'attacco a Orban e l'avvertimento a Mosca: "Stop alla dipendenza energetica dalla Russia"

Qualche scintilla con i sovranisti sulla visita a Mosca di Viktor Orban: "Due settimane fa - ha detto Von der Leyen - un premier europeo si è recato a Mosca. Questa cosiddetta missione di pace è stata solo una missione dell'acquiescenza, dell'appeasement, una politica di eccessive concessioni. Solo due giorni dopo i jet di Putin hanno colpito un ospedale pediatrico. Era un messaggio del Cremlino per raggelare noi tutti. Nessuno vuole la pace più dell'Ucraina e l'Ue sosterrà l'Ucraina finché sarà necessario". E poi un chiaro avvertimento a Mosca e a quei partiti europei che ancora hanno rapporti solidi con il capo del Cremlino: "Ci assicureremo che l'era della dipendenza energetica fossile dalla Russia sia finita una volta per tutte", ha assicurato, ricevendo uno scrosciante applauso dall'emiciclo.

Durante il passaggio sull'iniziativa dal presidente ungherese, dai banchi dove siedono i "Patrioti", il nuovo gruppo da lui fondato e di cui fa parte anche la Lega di Matteo Salvini, si sono levate le grida "Bravo Orban", presto sommerse dagli applausi del resto dell'aula alla presidente, che proprio a Orban ha lanciato un altro velato attacco: "Rafforzeremo il nostro lavoro per difendere tutti gli aspetti della nostra democrazia: difenderemo i media libera, la lotta alla corruzione e lo stato di diritto. Il rispetto dello stato di diritto è un dovere per tutte le istituzioni europee, in questo bilancio e nei bilanci futuri". Il chiaro riferimento è al dossier ungherese sui fondi del Pnrr congelati per il meccanismo di condizionalità.

Lo spargimento di sangue a Gaza deve fermarsi

Infine, un passaggio sulla guerra in Medio Oriente: "Lo spargimento di sangue a Gaza deve fermarsi, qui e ora. L'umanità non può sopportare oltre. Stiamo lavorando per un maggior sostegno all'Autorità Nazionale Palestinese. La soluzione a due Stati è il modo migliore per garantire la sicurezza, per entrambi, israeliani e palestinesi. La gente della regione merita la pace e la prosperità, e l'Ue sarà con loro", ha concluso.

Meloni copre le carte, Tajani: "Bene Von der Leyen, la voteremo"

Come voterà Giorgia Meloni? È quello che si chiedono in molti, sia a Bruxelles che a Roma. In Europa la maggioranza va in ordine sparso: Forza Italia sostiene con forza il secondo mandato della presidente uscente, espressione del Ppe, con il leader e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che a discorso ancora non concluso ha ribadito l'appoggio con un post su X.

La Lega di Matteo Salvini, alleata di Orban, voterà ovviamente contro. Nello stesso Ecr, il partito dei conservatori europei guidato proprio dalla presidente del Consiglio, le posizioni sono variegate: "Voglio deludere subito chi si aspetta un'indicazione di voto da parte dell'Ecr. Il nostro gruppo è composto da partiti che non rinunciano alle prerogative nazionali e ognuno si esprimerà sulla base dell'interesse nazionale", ha detto il co-presidente del gruppo, Nicola Procaccini, che ha poi aggiunto: "Oggi i cittadini hanno sposato le buone idee del centrodestra, e credo che lei debba tenerne conto".