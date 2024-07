Meloni o Schlein? Il dilemma di Ursula von der Leyen per il bis alla Commissione Ue

Per ottenere un secondo mandato da presidente della Commissione europea, la "regina del Berlaymont" potrebbe trovarsi costretta a scegliere tra una delle due regine della politica italiana, la premier Giorgia Meloni o la leader del Pd Elly Schlein. È quanto emerso dal primo giro (ufficiale) di trattative con i gruppi parlamentari compiuto da Ursula von der Leyen, alla ricerca della fiducia dell'Eurocamera dopo aver ottenuto il via libera degli Stati membri al bis a capo del Berlaymont, la sede della Commissione a Bruxelles.

Il voto di Meloni

Dei 27 leader Ue, solo due non hanno votato a favore della sua nomina: Viktor Orban e la premier italiana. A differenza del primo ministro ungherese, che ha ha votato contro, Meloni ha scelto la strada di mezzo dell'astensione: un modo per negoziare fino all'ultimo con von der Leyen il portafoglio dell'esecutivo Ue da assegnare all'Italia, facendo leva sulla folta pattuglia di deputati di FdI che sono arrivati a Strasburgo e che fra due settimane parteciperanno al voto che dovrà confermare o meno il secondo mandato della politica tedesca.

Per ottenere la fiducia, von der Leyen deve assicurarsi almeno 361 seggi. Nonostante sulla carta sia sostenuta da una alleanza (popolari del Ppe, socialisti di Renew e liberali dell'S&d) che nel complesso ammonta a circa 400 europarlamentari, diversi deputati della maggioranza non la sosterranno. Secondo i calcoli che girano a Bruxelles, i franchi tiratori sarebbero una cinquantina, e dunque l'attuale presidente della Commissione avrebbe circa 350 voti assicurati. Che non bastano per la riconferma.

Il dilemma di von der Leyen

E così è partita la caccia al sostegno esterno, come del resto era già avvenuto cinque anni fa: von der Leyen ha spiegato che non sta cercando il sostegno di interi gruppi delle opposizioni, ma sta dialogando con singole delegazioni nazionali. Tra queste, quella di FdI ha un peso specifico non di poco conto grazie ai suoi 24 deputati. Un patto con Meloni, stando al pallottoliere del Parlamento europeo, potrebbe far scattare la soglia fatidica dell'elezione a presidente. Ma il condizionale è d'obbligo.

Già, perché da settimane il Pd ha chiarito che il suo eventuale sostegno a von der Leyen è condizionato all'assenza di qualsiasi accordo con i conservatori dell'Ecr, guidati dalla premier italiana. Per la leader tedesca "fare acquisti in Ecr sarebbe un gioco pericoloso perché magari può guadagnare venticinque deputati della delegazione italiana (FdI, ndr) ma poi perderne venti da S&d", ossia dal Pd, ha spiegato il copresidente del gruppo dei Verdi all'Eurocamera, Bas Eickhout. I numeri non sono precisissimi (FdI ha 24 parlamentari, mentre il Pd ne hanno 21), ma il ragionamento rende l'idea del dilemma dinanzi al quale si trova von der Leyen.

Le mire di Tajani

Proprio i Verdi hanno dato la loro disponibilità a sostenere con tutto il loro gruppo (54 deputati, di cui quattro italiani) l'attuale presidente. Ma un supporto esterno degli ecologisti potrebbe non venire digerito da diversi esponente del Ppe, il partito di von der Leyen, aumentando la quota già alta di franchi tiratori. Tra questi, potrebbero esserci anche gli eurodeputati di Forza Italia, che per voce del ministro degli Esteri Antonio Tajani stanno facendo pressioni sulla tedesca perché allarghi la maggioranza, se non a tutto l'Ecr, almeno a Meloni. L'attivismo di Tajani è legato certamente a ragioni di fedeltà al governo, ma c'è anche la partita del commissario italiano: in cambio della sua mediazione, Tajani potrebbe riuscire a imporre per questa carica una personalità vicina ai forzisti.

Del resto, una cosa simile era successa cinque anni fa, quando il Pd (forte del suo ruolo nella maggioranza europea e membro di minoranza del governo a guida M5s) "aiutò" l'allora premier Giuseppe Conte a ottenere un portafoglio di peso nel primo esecutivo von der Leyen, quello di commissario all'Economia. In cambio, Conte nominò per l'incarico il dem Paolo Gentiloni.