Cosa ha fatto finora von der Leyen: dal Green Deal al patto per le migrazioni

Da perfetta sconosciuta a Bruxelles a guida della principale istituzione dell'Unione europea. Da vate del Green Deal a mediatrice con gli agricoltori infuriati. Ursula von der Leyen ha vissuto in cinque anni alla guida della Commissione europea più vite di un gatto. Il suo primo mandato è stato segnato da forti contrasti, ma la politica tedesca si è saputa districare tra molte avversità, dalla crisi climatica alla pandemia, dalla guerra in Ucraina alla gestione delle migrazioni. In tutte le sfide ha dimostrato risolutezza, ma è anche caduta in diversi errori e numerose critiche. Vediamo quali sono stati i punti cruciali del suo primo mandato e come quell'esperienza potrebbe influenzare il proseguimento ai vertici dell'Ue.

Dalla nomina al Green Deal

Quando è stata eletta come prima presidente donna della Commissione europea, la figura di Ursula von der Leyen era nota in Germania come ministra della Difesa. Non era un nome che scaldava i cuori e le attese degli eurodeputati. Lo spitzenkandidat del Partito popolare europeo era Manfred Weber, poco gradito però ad alcuni capi di Stato dei 27. Sarebbe stato Emmanuel Macron a spingere l'acceleratore sulla politica tedesca, madre di sette figli ed esponente dei cristiano-democratici. A Strasburgo se la cava con "solo" 383 voti, una ventina appena sopra la maggioranza assoluta. Al suo fianco come commissario all'Economia viene piazzato Paolo Gentiloni, in quota Pd. La prima mossa della legislatura è il lancio a dicembre 2019 del Green Deal, il Patto per l'ambiente destinato a stravolgere l'economia europea e spingere la transizione climatica.

È un terremoto: stop graduale ai veicoli a motore, investimenti strategici nelle rinnovabili, abbattimento nell'uso dei pesticidi e un fondo speciale da 65 miliardi di euro per sostenere i cittadini più a rischio con la transizione. Queste sono alcune delle assi portanti del piano, ma non tutte sono sopravvissute al vaglio dell'Eurocamera e dei governi dell'Ue. Giunte al voto a fine legislatura, con l'economia stravolta dalla pandemia e dall'inflazione post-guerra in Ucraina, gran parte delle norme proposte è stata modificata e annacquata. Dopo intense battaglie, sopravvive miracolosamente la legge sul ripristino della natura. Ritirato invece il regolamento sull'uso dei pesticidi, affossato dalle proteste dei trattori e dall'opposizione delle organizzazioni agricole. Il Green Deal, da trampolino di lancio di una nuova economia made in Ue, all'avanguardia sul piano delle fonti e della tutela dell'ambiente, si trasforma nel nemico da abbattere. Von der Leyen ha fatto qualche passo indietro, ma sa che per un secondo mandato la strada segnata dal Patto Verde va proseguita, seppur con modifiche e attenuazioni.

La pandemia e lo scandalo Pfizergate

Quello che von der Leyen non poteva attendere era una malattia che bloccasse quasi interamente le persone e le economie a livello globale. Per rispondere al Covid-19, l'esecutivo Ue si è mosso su due assi: uno medico, l'altro di rilancio economico. La sua iniziativa più ambiziosa riguarda l'acquisto congiunto di vaccini per tutti gli Stati membri dell'Ue. Un'idea brillante affinché la Commissione possa negoziare contratti più vantaggiosi con le aziende farmaceutiche, garantendo gli stessi prezzi a tutti i Paesi del blocco. Il lato oscuro di questa iniziativa, oltre a ritardi di consegna da parte di aziende come la britannica Astrazeneca, si chiama Pfizergate. Von der Leyen ha rischiato di essere travolta da uno scandalo quando è emersa una sua trattativa personale con i vertici della multinazionale Pfizer, in particolare con l'amministratore delegato Albert Bourla. Lo scandalo dei contratti per i vaccini rischia di trascinarsi a oltranza e mettere sempre più in difficoltà von der Leyen.

La risposta economica alla paralisi pandemica si chiama invece "Recovery fund" (noto anche come Next Generation EU): un fondo di recupero da 750 miliardi di euro per riavviare le attività in stand-by, modernizzare le infrastrutture e accelerare la transizione verde. Il fondo, suddiviso in sovvenzioni e prestiti a basso interesse, assegnati in base alle richieste nazionali, viene avversato dai Paesi frugali, ma von der Leyen approfitta della gravità di una situazione eccezionale per superare il tabù imposto da chi si oppone ai finanziamenti statali. L'Italia è uno dei Paesi che più si avvantaggia dei finanziamenti, ottenendo i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da oltre 190 miliardi di euro.

La guerra in Ucraina

Quando il 24 febbraio 2022 l'esercito russo invade l'Ucraina, von der Leyen si posiziona subito al fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il conflitto esalta il suo ruolo di leader. La tedesca compatta il fronte dei capi di governo, riuscendo ad includere la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che supera (almeno nelle uscite pubbliche) le ambiguità filo-putiniste dell'estrema destra. Dalla priorità ambientale si passa ad un'Europa a trazione militare. Schizzano gli investimenti nella Difesa, fioccano le sanzioni contro il Cremlino. Le armi per Kiev vengono finanziate con uno schema extra-bilancio, i beni della Banca centrale russa vengono congelati. Tutti atti senza precedenti nella storia dell'Unione europea. Circa un anno dopo viene avviato il processo di adesione dell'Ucraina all'Ue. La frattura con la Russia è totale.

Questa nuova Europa, meno pacifista e più guerrafondaia, non raccoglie grandi consensi. Le spese per la Difesa che seppelliscono quelle per l'Europa sociale (sanità, istruzione, casa) o per l'economia civile sta suscitando critiche su più fronti, dalla sinistra radicale come dall'estrema destra. Non si può ridurre tutto ad un asse filo-putiniana. Una guerra troppo lunga e con un coinvolgimento più intenso degli eserciti europei potrebbe essere fatale in termini di consensi. Von der Leyen ha creduto di poter usare la stessa struttura manichea anche dopo l'attacco del 7 ottobre in Israele e la guerra a Gaza, ma la mossa stavolta non ha funzionato. L'Alto rappresentante per gli Affari esteri, Josep Borrell, l'ha ripresa in più occasioni, idem per alcuni capi di governo, che non hanno apprezzato i suoi viaggi in Israele senza alcuna mediazione né richiesta di tutela dei civili palestinesi. La domanda, chiara e univoca, di un cessate il fuoco nella Striscia non è mai arrivata e questa rimane un'onta indelebile per Bruxelles.

La guida di Meloni sui migranti

Una delle priorità di von der Leyen è stata la riforma delle norme sull'immigrazione e l'asilo. Il nuovo Patto è passato, dopo estenuanti negoziazioni, ma le mosse "innovative" sono state altre e riguardano gli accordi con gli Stati esterni al blocco europeo. Prima c 'è stato il viaggio in Tunisia del 2023 per firmare un "memorandum d'intesa" che prevede 150 milioni di euro di sostegno al bilancio e 100 milioni di euro nella gestione della migrazione. L'economia stagnante della Tunisia ottiene fondi Ue, il blocco in cambio ottiene più controlli alla frontiera per impedire le partenze dei migranti. Uno schema già utilizzato con la Turchia per bloccare i flussi da Siria e Afghanistan.

Al fianco di von der Leyen in quel viaggio c'era Giorgia Meloni e l'allora capo di governo tedesco Mark Rutte. Il trio ha ricevuto aspre critiche dai difensori dei diritti umani e dagli esperti di migrazione: troppo denaro destinato all'autoritario presidente tunisino Kas Saied. Ispirati a quell'accordo ne sono seguiti altri con Egitto, Libano e Mauritania. La linea dell'esternalizzazione delle frontiere proseguirà anche nel secondo mandato, col plauso della leader di Fratelli d'Italia.

Economia stretta tra Washington e Pechino

L'esecutivo Ue negli ultimi cinque anni è rimasto prigioniero tra le mosse economiche di due super-potenze. Le relazioni con la Cina capital-comunista sono caratterizzate da tensioni costanti. "I diritti individuali sono subordinati alla sicurezza nazionale", ha detto von der Leyen in un discorso del marzo 2023. "Queste azioni di escalation indicano una Cina che sta diventando più repressiva in patria e più assertiva all’estero", ha detto la guida della Commissione Ue. Al di là dei discorsi di tutela per lavoratori trattati come schiavi, il nodo è la concorrenza spietata di Pechino.

La decisione di imporre dazi sulle auto elettriche cinesi è solo l'ultima "pezza" che Bruxelles ha provato a mettere per risollevare un settore automobilistico europeo in piena crisi. L'altra sfida, di cui si parla meno per questioni diplomatiche e di alleanze, è quella con gli Stati Uniti. L'Ue è rimasta spiazzata dall'Inflation Act, il piano di sovvenzioni statale varato da Joe Biden per spingere la transizione verde delle aziende statunitensi. Un progetto senza precedenti che ha infranto le consuete regole sulla concorrenza, favorendo massicci investimenti in Nord America, con corrispondente fuga di industrie dal vecchio continente. Anche nel prossimo mandato questa sarà una brutta bestia da domare.

La battaglia con gli agricoltori

L'ultima sfida di von der Leyen, tutta interna al blocco, è stata quella con gli agricoltori, scesi in piazza in molti Paesi europei, Italia inclusa, che hanno occupato Bruxelles in varie occasioni. Nel mirino dei trattori sono finiti i costi di produzione troppo elevati, abbinati a prezzi irrisori ricevuti da mediatori e grande distribuzione, accordi di libero scambio (vedi Mercosur) e la burocrazia eccessiva. Nelle contestazioni, l'estrema destra ha esasperato le critiche contro il Green Deal, costringendo il Partito popolare europeo ad una rapida marcia indietro.

Questa "ritirata" improvvisa ha fatto saltare larga parte dell'impianto della nuova Politica agricola comune, garantendo i soliti vantaggi per grandi produttori e mega-consorzi, con buona pace dell'agroecologia e dei piccoli produttori in zone remote. La legge sui pesticidi, che doveva rappresentare una vera svolta per l'agricoltura europea, garante di qualità e cibi sani, è stata ritirata. La lezione che von der Leyen ha appreso è chiara: le riforme senza il dialogo e il compromesso con le potenti lobby di Bruxelles hanno vita breve.