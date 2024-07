Von der Leyen cerca i voti di Meloni, ma chiude a una "cooperazione strutturale"

Ursula von der Leyen cerca i voti dei Conservatori e riformisti al Parlamento europeo, o almeno di una parte di loro, per mettere in cassaforte il voto di fiducia. Oggi (16 luglio) ha incontrato a Strasburgo i deputati del gruppo Ecr con cui ha avuto un confronto in vista della votazione prevista per giovedì 18 luglio. "È stata un'ora intensa", si è limita a dire ai giornalisti la candidata al termine della riunione.

La popolare tedesca continua a ripetere che una "cooperazione strutturale" è fuori discussione, e che insomma di permettere all'Ecr di entrare stabilmente nella maggioranza non se ne parla, ma durante la legislatura la collaborazione su diversi dossier legislativi ci sarà sicuramente. E su questo si sono incentrate le discussioni in cerca di un'apertura per allargare così il bacino di voti per portare innanzitutto a casa la fiducia. E a quanto pare sono andate nella giusta direzione.

I favorevoli alla fiducia

"Le risposte di von der Leyen alle nostre domande sono andate nella direzione giusta", ha detto Johan Van Overtveldt, eurodeputato della Nuova alleanza fiamminga (Nva), partito della destra conservatrice belga parte di Ecr, uscendo dall'incontro. "Dobbiamo ancora discutere come gruppo ma ci sono delegazioni che hanno deciso che sosterranno von der Leyen" nel voto sul bis in programma giovedì, ha aggiunto Assita Kanko, anche lei della Nva.

I belgi hanno tre deputati, e oltre a loro l'unico tra le fila di Ecr ad avere preannunciato un voto positivo è stato il premier ceco Petr Fiala che può portare in dote i 3 eurodeputati del suo Ods. Anche i tre lettoni potrebbero votare a favore, puntando alla rielezione di Roberts Zile a vicepresidente del Parlamento. In tutto sarebbero nove voti, non molti ma preziosissimi.

Numeri stretti

La presidente della Commissione è in cerca di una conferma per il suo secondo mandato e ha bisogno del sostegno della maggioranza dei 720 deputati: il numero magico è quindi 361. I tre partiti della coalizione di governo, popolari, socialisti e liberali, contano 401 membri. Sulla carta dovrebbero essere sufficienti ma con il voto a scrutinio segreto non mancheranno i franchi tiratori e secondo i calcoli potrebbero essere fino a 50, se non di più.

Tra i 188 eletti del Ppe sarebbero indirizzate verso un voto contrario diverse delegazioni nazionali, come i francesi dei Les Républicains (6 eletti), gli sloveni di Sds (5 eletti) e gli irlandesi del Fine Gael (4 eletti). Sarebbero già 15 voti persi nel campo più amico, quello della stessa famiglia politica. Molti di più potrebbero essere i liberali, mentre i socialisti potrebbero essere i più leali. Il rischio di andare sotto non è grandissimo ma c'è. La stessa von der Leyen nel 2019 fu confermata per appena nove voti, malgrado il fatto che la maggioranza europeista avesse quasi 100 voti di vantaggio.

Ora però arriva da una posizione di forza maggiore, con una maggioranza più compatta rispetto all'epoca, quando fu la candidata degli Stati che aveva scalzato quello dei deputati, il potente Manfred Weber. Se i calcoli sui franchi tiratori sono giusti le mancano solo altri 10 voti per passare, seppur per un soffio. Ovviamente lei punta a mostrare un consenso molto più ampio, e per questo sta guardando da una parte ai Verdi e dall'altra all'Ecr. I primi con i loro 53 membri, sono quelli che le potrebbero dare maggiore sostegno e cementare la sua maggioranza. E da loro, che vogliono provare a salvare il Green Deal, ha già ricevuto ampie aperture.

La partita di Meloni

Più duro il compito di convincere una parte dei 78 conservatori, la cui posizione ufficiale è "libertà di voto", ha detto il loro presidente Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia. I 20 deputati polacchi di Diritto e Giustizia (PiS) sicuramente voteranno contro, così francesi e rumeni e le delegazioni nazionali più a destra. Ma von der Leyen vorrebbe convincere almeno i 24 deputati di FdI. Il premier Giorgia Meloni in Consiglio europeo si è astenuta sulla sua nomina e lo stesso potrebbero fare in Aula i suoi deputati, con l'astensione che vale come un voto negativo in un'elezione a maggioranza assoluta.

Ma Meloni sta giocando un'altra partita parallela, quella per far avere in Commissione all'Italia una vicepresidenza esecutiva con un commissario "di peso". Il premier potrebbe avere un colloquio con von der Leyen, dopo aver raccolto le impressioni della delegazione di FdI al Parlamento Ue, dove il partito punta anche all'elezione di Antonella Sberna come una dei 14 vicepresidenti. Su questa scelta von der Leyen non ha voce, ma chiaramente un accordo con lei (e quindi con i popolari) potrebbe aiutare. Dall'aspirante presidente Fratelli d'Italia vorrà poi rassicurazioni soprattutto sui temi che gli sono più cari, come quello dei migranti e dei patti con i Paesi terzi. Se arrivassero le aperture sperate allora le cose potrebbero essere più semplici.