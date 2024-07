L'asso nella manica di Le Pen: il "Berlusconi francese" che ha trainato l'ascesa dell'estrema destra

Un grande megafono che diffonde notizie su criminalità e immigrazione, che "insulta e divide i francesi", al fine di sostenere le posizioni dell'estrema destra francese. Sarebbe questa la funzione dell'impero mediatico del gruppo Vivendi, che fa capo al miliardario Vincent Bolloré, alle prese con diversi guai giudiziari. Tramite reti televisive, giornali e radio, il gruppo ha incendiato gli animi dei francesi contribuendo al successo del Rassemblement National, accusano accademici ed organi di controllo sulle attività dei media.

Il partito di Marine Le Pen, che al primo turno delle legislative ha ottenuto uno storico 33%, punta alla maggioranza assoluta per governare il Paese. Le molteplici antenne di informazione di Bolloré starebbero aiutando a diffondere idee anti-Islam e ultraconservatrici, improntate a "Dio, patria e famiglia". In questo modo i suoi media sono riusciti ad accaparrarsi un larga fetta di pubblico e a migliorare gli affari del gruppo. Un binomio media-estrema destra che ricorda quello già visto tra il miliardario Rupert Murdoch e il discusso candidato alla presidenza Usa Donald Trump.

L'impero mediatico di Vivendi

La famiglia Bolloré si è occupata per anni principalmente di trasporto, logistica e spedizioni, con interessi sparsi in tutto il mondo. Dopo essere stato alla guida di Canal+, nel 2016 il gruppo Vivendi acquisisce i primi canali mediatici "puri", che oggi includono la rete televisiva Cnews, radio Europe 1 e infine lo storico cartaceo (oggi anche online) Le Journal du Dimanche. L'acquisizione anticipa di un anno le presidenziali francesi del 2017, quando Marine Le Pen si è scontrata (e ha perso) per la prima volta contro l'allora emergente Emmanuel Macron. La strategia mediatica del gruppo, a lungo in perdita, è andata via via delineandosi.

Tematiche tipiche della destra, come la relazione indissolubile tra criminalità e immigrazione, la criminalizzazione di chi scende in piazza per protestare, la tendenza a ridicolizzare movimenti ecologisti e femministi, sono diventate il pane quotidiano dei suoi giornalisti. Secondo alcuni studi, i conduttori delle trasmissioni di punta di Cnews tendono ad amplificare il messaggio politico del Rassemblement national e offrono ampio spazio ai rappresentanti del partito di estrema destra. L'ultimo esempio è offerto da una recente intervista fiume in esclusiva al candidato primo ministro Jordan Bardella, "La mia ambizione per la Francia" sul Journal du dimanche, con le citazioni principali amplificate da CNews e da radio Europe 1.

Un patrimonio di oltre 8 miliardi

Lo spostamento a destra ha premiato le piattaforme di informazione, con un aumento di pubblico e di introiti. La rete CNews, per anni in perdita, è riuscita a generare profitti, riuscendo a maggio a battere per la prima volta il suo principale concorrente BfmTv. Il successo dei conduttori televisivi sta riuscendo a trainare anche Europe 1, la radio del gruppo per anni in perdita di ascolti. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, Bolloré vanta ora un patrimonio complessivo netto di 8,4 miliardi di dollari, con la holding di famiglia che detiene circa il 30% di Vivendi. Dai media puri, Bolloré è passato poi alla produzione e distribuzione cinematografica, alla pubblicità, a libri e riviste. In tutti i canali di business rimane la stessa impronta: idee spostate a destra e di stampo conservatore.

Il traino mediatico per Le Pen

A notare e studiare la strategia del gruppo Vivendi sono stati innanzitutto gli accademici, che hanno rilevato la normalizzazione e amplificazione dei messaggi di estrema destra. "La scelta degli ospiti e il modo in cui vengono strutturati i contenuti possono servire a legittimare una certa visione del mondo", ha dichiarato all'agenzia Bloomberg Safia Dahani, ricercatrice specializzata sull'estrema destra presso l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Gli studiosi precisano che non è possibile dimostrare un collegamento diretto tra il contenuto e il comportamento degli elettori. Resta chiaro che una volta bombardato il pubblico con determinate informazioni e idee, queste tendono a diventare prioritarie nell'agenda elettorale. È spettato poi alla premiata ditta Le Pen-Bardella sfruttare i benefici di questa pubblicità in termini di voti.

I guai giudiziari

Secondo l'analisi dei ricercatori, rilanciata anche dal quotidiano Le Monde, l'offerta mediatica di Cnews è analoga a quella di Fox, la tv statunitense che fa capo al miliardario Robert Murdoch, che ha sostenuto l'ascesa dell'ex presidente Donald Trump, oggi nuovamente in corsa per la Casa Bianca. Il binomio media-ultradestra sta funzionando anche in Francia. Berlusconi docet. A questo proposito, proprio Bolloré nel 2017 tentò di acquisire Mediaset Premium, ma venne indagato per aggiotaggio e l'operazione si bloccò. I più recenti problemi giudiziari per Bolloré risalgono al giugno di quest'anno.

La Procura nazionale delle finanze ha chiesto il rinvio a giudizio dell'imprenditore per corruzione nell'inchiesta sull'attribuzione fraudolenta della gestione dei porti di Lomé in Togo e Conakry in Guinea tra il 2009 e il 2011. L'affarista bretone pensava di chiuderla pagando "solo" un'ingente multa, ma i giudici hanno ritenuto opportuno procedere in sede penale. La sinistra francese sta provando a sfruttare questo scandalo per dimostrare come il magnate anti-immigrati in patria, sia invece disponibile a fare affari con gli africani, seppur a suon di cospicue mazzette.

Multe inutili

Il secondo figlio di Vincent Bolloré, Yannick, ha negato qualsiasi collegamento ufficiale col Rassemblement national, sostenendo che il padre sia un "cristiano-democratico". Fatto sta che il comportamento poco equilibrato da parte di media e conduttori è balzato agli occhi anche delle autorità transalpine di controllo sui media. Le multe comminate, che si aggirano tra i 50 e i 200mila euro, non sono riuscite neppure a scalfire i ben più ampi interessi della famiglia Bolloré. Il suo patrimonio miliardario consente di continuare serenamente ad "insultare" una parte dei francesi, come denunciato il 3 luglio da una donna, intervistata proprio dall'emittente Cnews.

"Ho vergogna per la Francia, non so come voi non abbiate vergogna. Avete fallito totalmente la vostra missione fondamentale, che era quella di bloccare l'estrema destra", ha detto la signora. "Ci avete diviso, avete diviso la Francia. Non avete mai smesso di insultarci. Io stessa, in quanto femminista, mi sono sentita insultata dalle vostre trasmissioni", ha aggiunto la donna. Ma lo share si sa premia l'insulto, non il senso di responsabilità.