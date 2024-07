"Orban a Mosca per parlare di Ucraina con Putin", furia dell'Ue

Viktor Orban sarebbe in procinto di recarsi a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin, e discutere di come poter arrivare alla fine della guerra in Ucraina. Lo afferma Radio Liberty che cita fonti del governo di Budapest che avrebbero confermato il tweet del giornalista investigativo Szabolcs Panyi, secondo il quale una delegazione del governo di Budapest sarebbe già nella capitale russa in attesa di del leader di Fidezs. "Il premier ungherese Viktor Orban è atteso a Mosca nella giornata di domani per un bilaterale con Vladimir Putin", afferma la testata finanziata dal Congresso degli Stati Uniti, sostenendo che anche il ministro degli Esteri Peter Szijjarto dovrebbe accompagnare Orban al Cremlino. Interpellate a riguardo, fonti del governo ungherese non hanno né confermato né smentito la notizia.

‼️🇷🇺Tomorrow, Viktor Orbán is expected to travel to Moscow, just days after he paid a surprise visit to Kyiv on Tuesday, multiple Western and CEE officials independently told me. Foreign minister Péter Szijjártó (Lavrov’s buddy) goes too. What a start to @HU24EU! @VSquare_Project pic.twitter.com/dP75HC8t6X — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) July 4, 2024

Notizia che ha fatto andare su tutte le furie il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, perché dal primo luglio l'Ungheria ha assunto la presidenza di turno dell'Ue, e rappresenta quindi in un certo senso l'intera Unione. "La presidenza di turno dell'Ue non ha il mandato di impegnarsi con la Russia per conto dell'Ue. Il Consiglio europeo è chiaro: la Russia è l'aggressore, l'Ucraina è la vittima. Nessuna discussione sull'Ucraina può aver luogo senza l'Ucraina", ha scritto Michel su X. La visita al Cremlino avverrebbe proprio due giorni dopo la missione di Orban e Kiev, dove il premier ungherese si è recato solo ora per la prima volta dall'inizio della guerra, e nella quale ha invitato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ad accettare un cessate il fuoco allo scopo di raggiungere una soluzione definitiva del conflitto.

Zelenskiy non ha espresso la sua opinione sulla proposta durante le dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro. Ihor Zhovkva, vice capo di gabinetto di Zelensky, ha in seguito spiegato che il presidente avrebbe ascoltato la proposta di Orban, ma rispondendo che la posizione di Kiev è "chiara, comprensibile e nota". L'Ucraina sostiene che la sua "integrità territoriale", e quindi la restituzione dei territori annessi da Mosca, deve essere il fondamento di qualsiasi accordo di pace.

Orban "ha fatto una proposta, lui è presidente di turno dell'Unione europea, poi ci sarà una riunione dei ministri degli Esteri. È una sua idea, del governo ungherese quella di una tregua immediata, il discorso è più ampio, perché poi serve vedere anche la posizione di tutti i Paesi che aiutano l'Ucraina", ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, aggiungendo di credere "che abbia ragione Zelensky nel dire che deve esserci una pace giusta: non si può pensare a una pace che comporti l'occupazione dei territori ucraini". L'ultima visita di Orban a Mosca risale al settembre 2022, quando il premier ungherese ha partecipato ai funerali dell'ex presidente sovietico Mikhail Gorbaciov.