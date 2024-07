I Verdi promettono di appoggiare il bis di von der Leyen

Un sostegno rinnovato alla maggioranza guidata da Ursula von der Leyen da parte dei Verdi. È quanto emerge da un incontro tra la presidente della Commissione, candidata al bis dopo il successo delle Europee, e il gruppo che racchiude i partiti di stampo ecologista al parlamento europeo. L'obiettivo della leader del Partito popolare europeo è quello di cercare di consolidare la sua maggioranza, sostenuta da popolari, socialisti e liberali, in vista del voto di conferma di un secondo mandato che avverrà all'Eurocamera riunita a Strasburgo il 18 luglio.

La co-presidente dei Verdi, Terry Reintke, di recente confermata alla guida del gruppo insieme al nuovo co-presidente Bas Eickhout, ha scritto su X: "Incontro costruttivo con Ursula von der Leyen". Ha aggiunto: "Per proteggere il Green Deal e rafforzare la competitività dell’Europa, per proteggere la nostra democrazia e i diritti umani, dobbiamo lavorare insieme e costruire una maggioranza stabile e democratica nel Parlamento europeo. L’Europa è più forte unita. Siamo pronti. Il messaggio condiviso sui social è un segnale chiaro della volontà del gruppo green di sostenere nuovamente von der Leyen.

Sostegno esterno

Come già avvenuto nella scorsa legislatura, molto probabilmente i Verdi non entreranno in maniera formale nella maggioranza, ma potrebbero garantire un sostegno esterno alla seconda elezione della politica, espressione dei cristiano-democratici tedeschi. Tra le motivazioni implicitamente addotte dagli ecologisti a questo rinnovato accordo c'è la necessità di tutelare l'Europa dal "pericolo dell'estrema destra", uscita vittoriosa o comunque in crescita in vari Paesi dell'Unione europea, inclusa Italia, Germania, Francia, Olanda e Ungheria. Il 2 luglio von der Leyen incontrerà la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo.

Le trattative condotte dalla presidente della Commissione sono serrate in vista del voto di luglio, nonostante sulla carta goda di 399 voti (la somma dei seggi di Ppe, S&D e Renew). Si temono tra i 20 e i 50 "franchi tiratori" tra le fila dei partiti chiamati ufficialmente a sostenerla, che nel segreto dell'urna parlamentare potrebbero optare per una bocciatura del secondo mandato. Ottenere l'appoggio esterno di un numero sufficiente di eurodeputati esterni alla maggioranza ufficiale per compensare i possibili "traditori" è la missione principale di von der Leyen per non rischiare di dover rinunciare all'incarico alla guida dell'Unione europea e dover rimettere in discussione tutti i negoziati per le nomine di vertice dell'Ue.