Urla in Aula brandendo Gesù e una busta dell'immondizia, cacciata deputata No Vax

Diana Sosoaca, leader del partito rumeno di estrema destra S.O.S. Romania, è stata cacciata di forza dall'Aula del Parlamento europeo durante il dibattito sulla fiducia a Ursula von der Leyen. La deputata famosa per le sue posizioni No Vax ha interrotto la discussione urlando e brandendo un'immagine del volto santo di Gesù, una busta dell'immondizia e indossando una museruola per cani. Le sue urla erano rivolte contro la "dittatura" europea, e sono arrivate durante l'intervento della leader dei liberali di Renew, Valérie Hayer.

Alla terza interruzione del discorso la presidente Roberta Metsola ha perso la pazienza e ordinato che venisse cacciata a forza, tra gli applausi dei deputati. Ma Sosoaca ha continuato a urlare e a sventolare la busta dell'immondizia, fino a quando non è stata letteralmente portata fuori. Ex membro della Camera alta del Parlamento della Romania, ha acquisito notorietà in Romania per le sue posizioni anti-immigrazione e anti-vaccini, oltre che per le sue sortite tipo quella al Parlamento europeo.