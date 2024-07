La mossa dell'Unione europea che può mettere all'angolo Orbán

Relazioni sempre più tese tra l'Unione europea e l'Ungheria del presidente Viktor Orbán. L'ultima decisione, non ancora confermata, che può acuire le ostilità diplomatiche è la proposta dall'Alto commissario degli Affari Esteri Josep Borrell di boicottare il prossimo vertice informale programmato a Budapest. La riunione, nota come Gymnich, è stata organizzata per fine agosto, ma il capo della diplomazia Ue ha avanzato l'idea di un vertice informale alternativo a Bruxelles negli stessi giorni. Una sovrapposizione che coinciderebbe ad un affronto per il governo ungherese, che il primo luglio ha assunto l'incarico della presidenza semestrale del Consiglio europeo. La decisione arriverebbe dopo settimane di scontri a distanza tra Budapest da un lato e Bruxelles e le altre capitali europee dall'altro. Orbán è reo di aver intrapreso un "tour della pace", visitando in pochissimo tempo Ucraina, Russia, Cina e Stati Uniti alla corte del candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump.

Pur non presentandosi con un mandato di Bruxelles, la decisione del leader ungherese di effettuare questi viaggi, delicati a livello diplomatico, proprio mentre ha assunto il ruolo di guida del semestre europeo ha suscitato vaste critiche tra i governi degli Stati del blocco. Finora le misure adottate in risposta sono state più soft, tramite il semplice invio di delegati di spessore inferiore sul piano gerarchico ai vari incontri coordinati dalla diplomazia ungherese. Organizzare un vertice "alternativo" rappresenterebbe però una spaccatura più difficile da sanare. Il governo italiano intanto si è già espresso in maniera contraria, in linea con la vicinanza mai rinnegata tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il leader dell'estrema destra ungherese.

Il boicottaggio voluto da Borrell

Borrell ha annunciato che deciderà come procedere in vista del Gymnich del 28 e 29 agosto in Ungheria dopo averne discusso con i ministri degli Esteri dell'Ue, riuniti il 22 luglio a Bruxelles. "Discuteremo di quello che è successo e delle posizioni prese dal governo ungherese. Discuteremo: non so cosa diranno gli Stati membri. La decisione è mia, è l'Alto Rappresentante che convoca i Consigli. Dopo aver ascoltato gli Stati membri, prenderò una decisione", ha spiegato il diplomatico spagnolo alla stampa. Il boicottaggio rappresenterebbe una "punizione" nei confronti di Budapest per aver avviato iniziative di politica estera senza consultare né concordare le proprie mosse con gli altri 26 Stati membri. Prima della sessione ristretta, i titolari delle diplomazie Ue avranno un confronto con l'omologo ucraino Dmytro Kuleba.

La risposta dell'Ungheria

In attesa della scelta, Budapest ha respinto le accuse tramite il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó, atteso alla riunione con i suoi omologhi dell'Ue. "La burocrazia degli affari esteri di Bruxelles e i leader di alcuni stati membri dell'Ue stanno affilando la lingua sulla nostra missione di pace per frustrazione e gelosia e perché è stata rivelata la loro strategia sconsiderata" ha scritto il ministro sui social.

Il riferimento è all'incontro del primo ministro ungherese Viktor Orbán con i presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, nonché con l'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Szijjártó ha fatto notare che dopo questi colloqui il ministro degli Esteri svizzero ha incontrato il suo omologo russo, i ministri della Difesa statunitense e russo hanno avuto colloqui, mentre Trump ha parlato con il capo di Stato ucraino, Volodymyr Zelensky. L'Ungheria insomma sarebbe finita nel mirino, ma anche altre diplomazie si starebbero muovendo nella stessa direzione di Orbán. "Su con l'armatura e preparatevi a una raffica di fuoco" ha concluso Szijjártó riferendosi alla riunione nella capitale europea.

La posizione dell'Italia

Sulla decisione del boicottaggio si è espressa anche l'Italia, in senso negativo. "Io credo che si debba rispettare la regola, cioè andare a Budapest. Magari si possono anche dire le cose sulle quali non si è d'accordo, ma non credo che si debba avere una reazione che possa suonare anche come un'offesa all'Ungheria", ha commentato al suo arrivo a Bruxelles il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "L'Ungheria è parte dell'Unione indipendentemente dal governo che c'è. Non possiamo fare delle scelte in base ai governi. Dobbiamo fare delle scelte in base alle istituzioni", ha precisato il leader di Forza Italia, insistendo sul fatto che al di là delle critiche un cambio di programma costituirebbe "un precedente" pericoloso "che poi potrebbe essere utilizzato in altre occasioni".

Il commento ironico sulla Corea del Nord

Alle critiche accanite sull'operato della presidenza ungherese, si è abbinato il commento a tratti ironico del ministro degli Esteri del Lussemburgo Xavier Bettel. "È vero che il tour della pace di Viktor Orbán è qualcosa di isolato. E' una decisione unilaterale, non lo ha mai fatto nel nome dell'Ue. È andato in Cina, negli Usa, in Russia. Mi stupisce che non sia ancora andato a Pyongyang, perché manca solo Kim Jong-Un tra quelli che avrebbe potuto andare a trovare per dirgli che non è simpatico inviare armi (alla Russia)", ha affermato Bettel. Anche lui ha precisato però che sarebbe un "errore" non andare al Consiglio Esteri informale organizzato in Ungheria. "Bisogna andare in Ungheria a dire agli ungheresi che non siamo contenti della maniera in cui vengono fatte le cose. Ma non scegliere il dialogo penso che sarebbe un grosso errore", ha concluso.