Ue sblocca i fondi Unrwa, da Israele ancora nessuna prova delle accuse all'Onu

La Commissione europea ha annunciato erogherà 50 milioni di euro di aiuti all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) all'inizio della prossima settimana, mentre altri 32 milioni saranno erogati in momento successivo. In aggiunta a questi 82 milioni, Bruxelles ha deciso di stanziare altri 68 milioni di euro per sostenere la popolazione palestinese in tutta la regione, attraverso partner internazionali come la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa, portando il totale a 150 milioni di euro.

Alla fine di gennaio, Bruxelles aveva chiesto una verifica delle operazioni dell'agenzia delle Nazioni Unite, in seguito alle accuse da parte di Tel Aviv di un possibile coinvolgimento di alcuni suoi dipendenti nell'attacco del 7 ottobre in Israele. L'Onu ha immediatamente avviato un'inchiesta interna e ha anche creato un gruppo di indagine indipendente guidata dall'ex ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, per valutare se l'Agenzia stia facendo tutto ciò che è in suo potere per garantire la neutralità e rispondere alle accuse israeliane.

Ma a oltre un mese da quando queste accuse sono state lanciate, Tel Aviv non ha ancora fornita alcuna prova alle Nazioni Unite o ai Paesi occidentali per sostenere quanto dice. Eppure le accuse contro i 12 dei 13mila dipendenti dell'agenzia hanno indotto 16 grandi donatori, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna e Italia, a sospendere i contributi per un totale di 450 milioni di dollari, in un momento in cui più di due milioni di abitanti di Gaza stanno soffrendo la fame e l'Unrwa afferma di essere vicina al "punto di rottura" e di non avere fondi sufficienti per continuare a funzionare al massimo per il prossimo mese.

La Commissione europea aveva posto tre condizioni per sbloccare qualsiasi ulteriore trasferimento di aiuti da Bruxelles: un audit su come l'agenzia previene il coinvolgimento del personale in attività terroristiche, un rafforzamento della sua unità investigativa interna e una revisione per confermare che nessun membro del personale ha preso parte agli attacchi del 7 ottobre. Oltre a licenziare i dipendenti accusati, l'Ufficio dei servizi di supervisione interna delle Nazioni Unite (Oios) ha avviato il 29 gennaio un'indagine sulla scia delle accuse israeliane presentate e questa settimana ha consegnato al Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, un aggiornamento sul suo lavoro.

Nel riassumere i risultati, il portavoce dell'Onu, Stéphane Dujarric, ha confermato che Israele non ha ancora inviato le prove che dice di avere in suo possesso. "Gli investigatori dell'Oios hanno esaminato le informazioni iniziali ricevute dall'Unrwa dalle autorità israeliane", e l'ufficio "cercherà di corroborare ulteriori informazioni e di confrontare le informazioni ottenute con il materiale in possesso delle autorità israeliane, che si aspetta di ricevere a breve". Il Wall Street Journal ha riferito la scorsa settimana che una valutazione del Consiglio nazionale di intelligence degli Stati Uniti di poter confermare solo con "bassa fiducia" che alcuni dipendenti dell'Unrwa abbiano partecipato all'attacco del 7 ottobre, dicendo però di non aver potuto verificare le accuse.

L'Unrwa impiega 13mila persone a Gaza, gestendo scuole, cliniche di assistenza sanitaria primaria e altri servizi sociali e distribuendo aiuti umanitari. Guterres ha dichiarato che attualmente circa 3mila persone sono ancora al lavoro per consegnare gli aiuti in una situazione in cui almeno 576mila persone nella Striscia, un quarto della popolazione, sono a un passo dalla carestia.