L'Ue dà 1 miliardo all'Egitto (anche per fermare i migranti)

L'Ue e l'Egitto hanno firmato un Memorandum d'intesa per l'erogazione all'Egitto di un massimo di un miliardo di euro in assistenza macrofinanziaria. Il memorandum fa parte del Partenariato strategico e globale, firmato da Bruxelles e Il Cairo nel marzo 2024, un accordo che, nelle more, prevede anche l'impegno del governo egiziano a rafforzare la lotta ai flussi illegali di migranti verso l'Europa.

La firma del memorandum è arrivata nel corso della Conferenza sugli investimenti in corso nella capitale egiziana. Oltre all'assistenza macrofinanziaria, l'Ue ha annunciato l'avvio del programma Green sustainable industry, sostenuto dalla Banca europea per gli investimenti con 271 milioni di euro, di cui 30 frutto di una sovvenzione dell'Ue. Il programma "aiuterà l’industria egiziana a investire nella riduzione dell'inquinamento, nella decarbonizzazione, nell'efficienza energetica e delle risorse", si legge in una nota della Commissione. L'Egitto mira a diventare un punto di riferimento per l'Ue nella fornitura di gas e idrogeno verde.

Bruxelles e Il Cairo hanno anche sottoscritto tre accordi dal valore di 36 milioni di euro per "per aumentare l’occupabilità e le competenze dei giovani, aiutare l’Egitto a colmare le lacune nel sistema di protezione dell’infanzia e migliorare le capacità di produzione e l’accesso a vaccini, medicinali e tecnologie sanitarie".

"Cento giorni fa abbiamo aperto una nuova era nelle relazioni tra l'Egitto e l'Unione europea, con il nostro partenariato strategico e globale. Oggi agiamo. Forniamo alle imprese e agli imprenditori egiziani un miliardo di euro di assistenza macrofinanziaria, che incentivi le riforme di cui le imprese e gli imprenditori del settore privato hanno bisogno", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una nota. "Forniamo investimenti strategici che contribuiranno a rendere l'Egitto un hub di energia pulita nel centro del Mediterraneo. E ci impegniamo per i giovani egiziani, con un nuovo programma di competenze affinché possano avere successo nell'economia del futuro. E questo è solo l'inizio", ha aggiunto.

L'assistenza macrofinanziaria fino a un miliardo di euro è la prima di due operazioni di assistenza per l'Egitto dal valore di 5 miliardi di euro. Il sostegno costituisce buona parte dei 7,4 miliardi di euro previsti dal partenariato siglato nel marzo scorso. Per von der Leyen, in cerca della riconferma per un secondo mandato, l'Egitto è un Paese fondamentale per diversi aspetti, tra cui quello della lotta alla migrazione illegale. Nei giorni scorsi, la presidente della Commissione ha annunciato l'intenzione di promuovere accordi sull'esternalizzazione della gestione dei migranti in Paesi terzi, come quello sottoscritto da Italia e Albania. Un modello che potrebbe essere replicato anche nel Nordafrica, Egitto compreso.