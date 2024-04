Dall'Europa oltre 35 milioni a Israele per finanziare i droni usati a Gaza

L'Unione europea ha erogato oltre 35 milioni di euro di finanziamenti a società private e centri di ricerca di Israele legati allo sviluppo di armi, come i droni, che l'esercito di Tel Aviv sta usando nella sua offensiva a Gaza. Fondi che rappresentano più del doppio di quelli finora erogati per far fronte all'emergenza umanitaria nella Striscia provocata dalla guerra. È quanto emerge da una serie di inchieste e dalle denunce dell'eurodeputato Manu Pineda.

Soldi Ue per i droni

Pineda ha presentato una interrogazione alla Commissione europea chiedendo chiarezza su uno stanziamento di 8 milioni di euro a favore della Intracom Defense, società della difesa che nel maggio 2023 è stata acquistata dalla gigante israeliana delle armi, la Israel aerospace industries (Iai). Le risorse provengono dal Fondo europeo della difesa (Edf), e dovrebbero servire alla ricerca e/o allo sviluppo di equipaggiamenti o armi militari.

La Iai, di proprietà statale, è il più grande produttore israeliano di armi e tecnologie militari, oltre che uno dei big mondiali del settore: produce, tra le altre cose, i droni che l'Idf, l'esercito di Tel Aviv, sta usando per bombardare Gaza, come quelli che la scorsa settimana hanno colpito, per sbaglio, un convoglio umanitario uccidendo sette cooperanti dell'ong Wck. "Sul suo sito web, Israel aerospace si vanta della sua 'esperienza e tecnologia collaudate in combattimento'. Questo è un eufemismo perverso per dire che i loro prodotti sono 'testati' a Gaza e in Cisgiordania", scrive il quotidiano spagnolo El Diario. Secondo i trattati Ue, Bruxelles non dovrebbe finanziarie "spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni militari o di difesa", a meno che non lo decidano i governi dei 27 Stati membri all'unanimità (cosa che non è avvenuta in questo caso).

I fondi per la ricerca

Il grosso dei finanziamenti a Israele provenienti dalle casse Ue, e quindi dai contribuenti europei, riguarda il settore della ricerca attraverso Horizon Europe, il maxi fondo del blocco per promuovere l'innovazione. Israele, sebbene non sia un membro dell'Ue, ha beneficiato dell'accesso ai finanziamenti per la ricerca fin dal 1995, grazie alla firma dell'Accordo di associazione Ue-Israele. Uno studio condotto dall'ong StateWatch ha individuato almeno quattro progetti di ricerca che sarebbero collegati alle attività militari di Israele nei territori palestinesi.

C'è per esempio il progetto ResponDrone, che ha ricevuto 8 milioni di euro per lo sviluppo di droni a uso civile. Secondo StateWatch, però, la ricerca ha avuto applicazioni in chiave militare. C'è poi UnderSec, di cui fanno parte la Rafael advanced defense systems e il ministero della Difesa israealiano: il progetto è stato finanziato nel 2023 da Bruxelles con 6 milioni di euro per sviluppare sistemi dotati di sensori multimodali e mezzi robotici destinati all'impiego nella tecnologia dei droni.

Atenei al servizio dell'esercito

Un rapporto dell'European coordination of committees and associations for Palestine (Eccp) aggiunge altri progetti simili alla lista. Compare Israel aerospace, con un finanziamento (stavolta da Horizon) di oltre 2 milioni di euro. Ma c'è anche la filiale israeliana di Ibm, che ha ottenuto oltre 5 milioni per creare un database della popolazione che, secondo l'accusa di Eccp, serve alle forze dell'ordine di Tel Aviv per controllare e reprimere i palestinesi. Nel suo studio, l'Eccp cita anche i fondi a tre università israeliane che sarebbero strettamente legate all'esercito. Tra queste c'è l'Università ebraica: nel 2019, il quotidiano israeliano Haaretz aveva sollevato il caso del programma Havatzalot, che prevedeva la creazione di una vera e propria base militare nel campus dell'ateneo. Il programma, scrive il quotidiano, è finanziato dallo Stato e offre "una formazione triennale per i futuri ufficiali dell'intelligence" che "comprende l'addestramento di base a livello di combattimento" e una laurea. Per la laurea, gli studenti potevano scegliere tra "studi islamici e mediorientali", o un corso tra matematica, economia, filosofia o informatica.

Non è la prima volta che i finanziamenti dell'Ue per progetti militari e di difesa israeliani sono oggetto di controversie. A febbraio, l'eurodeputata Clare Daly aveva sollevato dubbi sull'impiego dei fondi Ue per il software spia Pegasus, prodotto da Israele e accusato di essere utilizzato per monitorare giornalisti e politici in tutto il mondo. Nel 2021, un gruppo di 60 eurodeputati di sinistra e verdi ha chiesto alla Commissione Ue di sospendere la partecipazione di Israele a Horizon Europe, sostenendo che il Paese non rispetti i valori dell'Unione, nonché i diritti dei palestinesi. "La ricerca e l'innovazione non possono andare a scapito del rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale", avevano affermato gli eurodeputati.