Orbán e Salvini fuori dai giochi: anche Meloni nel "cordone sanitario" anti Patrioti

A cosa serve essere il terzo gruppo all'Europarlamento se non puoi piazzare i tuoi in posizioni di comando? È la domanda che incombe sui Patrioti per l'Europa, il nuovo supergruppo dell'ultradestra sovranista creato da Viktor Orbán con Marine Le Pen e Matteo Salvini. E che, durante la spartizione delle cariche apicali dell'Aula, è rimasto a bocca asciutta a causa del "cordone sanitario" imposto dai gruppi di maggioranza dell'Eurocamera. Un cordone dal quale sarebbero rimasti i conservatori dell'Ecr: al partito guidato da Giorgia Meloni dovrebbe andare la prestigiosa commissione Agricoltura.

Un gigante coi piedi d'argilla?

Come a Parigi, così a Strasburgo (e Bruxelles). Il cordon sanitaire, l'intesa tra tutte le forze politiche pro-Ue per tenere l'estrema destra euroscettica e filo-putiniana lontana dalle stanze dei bottoni, ha tenuto ancora una volta. In Francia, il Rassemblement national (Rn) di Marine Le Pen e del suo delfino Jordan Bardella è stato bloccato dalle sinistre unite che hanno giocato di sponda con i liberali macroniani. All'Eurocamera, invece, è stato rinnovato l'accordo tra le principali famiglie politiche per escludere i Patrioti di Orbán dalle spartizioni delle cariche più importanti (dopo l'Ufficio di presidenza dell'Aula), cioè i vertici delle commissioni e delle sottocommissioni parlamentari.

Il nuovo gruppo dell'internazionale sovranista, cui hanno ufficialmente aderito anche i francesi del Rn e i leghisti italiani, è diventato il terzo all'emiciclo in termini di seggi: al momento sono 84, scavalcando i Conservatori e riformisti (Ecr) e vincendo così il derby delle destre di Strasburgo. La presidenza del gruppo è andata al candidato premier lepenista, il ventottenne Bardella fresco della sconfitta elettorale in patria, mentre tra i suoi vice è stato nominato l'esponente di punta del Carroccio in Europa, Roberto Vannacci.

Il cordone sanitario

Ma questo primato numerico non è valso granché, in termini di influenza politica reale, al blocco ultranazionalista targato Orbán, Le Pen e Salvini. I suoi eurodeputati, infatti, avranno poche chances di ottenere gli scranni cui ambiscono – cioè le commissioni Trasporti e turismo (Tran) e Cultura e istruzione (Cult) – perché continuano a restare indigeribili alla gran parte delle altre forze del Parlamento.

I gruppi politici di maggioranza, come annunciato da Manfred Weber, leader del Ppe (il partito popolare europeo di Ursula von der Leyen) si sarebbero spartiti informalmente i ruoli chiave dell'emiciclo in vista dell'inizio della decima legislatura (la plenaria costitutiva si terrà dal 16 al 19 luglio), tenendo fuori i Patrioti. "Coloro che vanno contro il progetto e le istituzioni europee, come Viktor Orban, che ha detto pubblicamente di voler smantellare il Parlamento europeo, non possono rappresentare il Parlamento europeo come istituzione - ha spiegato Weber - È per questo che noi rispettiamo gli individui, il fatto che abbiano la possibilità di interagire e di lavorare (da eurodeputati, ndr), ma quando si tratta di ottenere una carica, bisogna rispettare l'istituzione ed essere a favore della stessa", conclude. "Nessuna lezione di democrazia da Weber e compagni, da chi da tempo in Ue è al guinzaglio delle sinistre estremiste e ideologiche, da chi da cinque anni porta avanti l'esatto opposto dei principi democratici, negando rappresentanza a milioni di elettori europei", ha replicato il leghista Paolo Borchia.

Come funziona la spartizione delle poltrone

Formalmente, i segretariati delle commissioni (un presidente e fino a quattro vice ciascuna) vanno votati dai rispettivi membri. Ma, da prassi, ogni famiglia politica cerca di accaparrarsi in anticipo le poltrone più ambite sfruttando il proprio peso specifico in Aula e stringendo accordi con gli altri gruppi. Si parte da chi ha più eletti, procedendo poi coi gruppi meno numerosi.

I Patrioti, nonostante siano la terza forza dell'emiciclo con 84 membri, avrebbero bisogno dell'appoggio dei gruppi di maggioranza (Ppe, socialisti S&D e liberali di Renew) per ottenere una poltrona di peso. Un appoggio che invece dovrebbe essere garantito all'Ecr di Meloni: i conservatori potrebbero ottenere la presidenza della commissione Agri, che si occupa di politiche agricole e che è molto cara tanto a Fratelli d'Italia, quanto agli alleati polacchi del PiS.

I popolari del Ppe, vincitori delle Europee con 188 seggi e azionisti di maggioranza della coalizione che sosterrà il bis di von der Leyen alla guida della Commissione europea, avebbero reclamato per sé le presidenze di tre commissioni di primo piano: Affari esteri (Afet), Libertà civili (Agri) e Industria (Itre). I socialisti, il gruppo di cui fa parte il Pd, avrebbero puntato, tra le altre cose, la commissione Ambiente (Envi), che potrebbe andare proprio a un esponente dem. La terza gamba della maggioranza europeista, i liberali di Renew, che sono scivolati al quinto posto in termini di eurodeputati dopo la creazione dei Patrioti (con 76 eletti), punterebbero alle commissioni Sviluppo (Deve) e Affari legali (Juri) e alla sottocommissione per la Sicurezza e la difesa (Sede). Quanto ai Verdi (Greens/Efa), possibile puntello esterno della coalizione centrista, vorrebbero gestire la commissione per il Mercato interno e la protezione dei consumatori (Imco).

Accordi da confermare

È bene ribadire che si tratta di accordi informali, che potrebbero cambiare dopo l'esito del voto in Aula. Lo scrutinio (segreto) per il nuovo capo del Berlaymont è in calendario per il 18 luglio, mentre le commissioni parlamentari si riuniranno per eleggere i propri uffici di presidenza più tardi, tra il 22 e il 25. Dunque, se i Conservatori (o almeno i meloniani) dovessero far mancare i loro voti alla presidente uscente, potrebbero rischiare di essere tagliati fuori dai giochi.

Passando alle opposizioni, la Sinistra (The Left – Gue/Ngl) vorrebbe la commissione per l'Occupazione e gli affari sociali (Empl) nonché la sottocommissione per le Questioni fiscali (Fisc). E potrebbe ottenerle, dato che, pur essendosi schierato contro il bis di von der Leyen, il gruppo della sinistra radicale partecipa convintamente al cordone sanitario anti-Patrioti, l'altro pezzo dell'opposizione alla maggioranza centrista di Ppe, S&D e Renew.

Tra due settimane potremmo insomma assistere al respingimento dei candidati sovranisti. Questo rimetterebbe in ballo i posti vacanti, che potranno essere occupati dagli altri gruppi. Per i Conservatori, molto dipenderà dalle personalità che proporranno, anche se già nella nona legislatura erano riusciti a ottenere alcune (sebbene decisamente poche) posizioni di rilievo tra il bureau della presidenza dell'Aula e le sue varie commissioni.