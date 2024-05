La Festa dell'Europa "nelle terre dei coraggiosi" ai confini con la Russia

Ursula von der Leyen è andata in Lituania, Paese un tempo parte dell'Unione sovietica, mentre Roberta Metsola è andata in Ucraina, la "terra degli uomini coraggiosi", come l'ha definita lei stessa. Le due presidenti di Commissione e Parlamento europeo hanno scelto di celebrare la Festa dell'Europa in due luoghi che hanno subito (uno nel passato e uno al momento) l'invasione delle truppe di Mosca. "Ritorno nella terra dei coraggiosi. A Kiev nella Festa dell'Europa", ha scritto su X Metsola al suo arrivo nella città.

A darle il benvenuto è stato il suo omologo, Ruslan Stefanchuk, presidente della Verchovna Rada, il Parlamento ucraino. "Il Parlamento europeo è senza dubbio in prima linea nel sostenere l'Ucraina. È stata la prima istituzione dell'Ue a sostenere lo status di candidato dell'Ucraina all'adesione all'Ue", ha ricordato Stefanchuk. "Il Parlamento europeo ha sempre avuto una voce forte quando si tratta di costruire una coalizione internazionale per sostenere la nostra lotta per la libertà e i valori europei, quando si tratta di fornire armi all'Ucraina e di aumentare la pressione delle sanzioni contro la Russia. E l'Ucraina lo apprezzerà sempre", ha aggiunto.

Von der Leyen nella Lituania ex sovietica

Von der Leyen ha tenuto invece un discorso alla Seimas, il Parlamento della Lituania, nel giorno in cui l'Europa celebra la sua nascita, almeno come idea, e la Russia la vittoria del 1945 contro la Germania nazista. Aprendo il suo discorso, la popolare tedesca, candidata a un secondo mandato come presidente dell'esecutivo comunitario, ha ricordato espressamente la liberazione dei Paesi baltici dall'Urss. La Lituania divenne indipendente nel 1918-20, dopo il crollo dell'Impero Russo, per poi venire occupata dall'Armata Rossa di Stalin nel 1940, dopo il patto Molotov-Ribbentropp, che sancì un periodo di "non aggressione" tra l'Urss e il Terzo Reich, che fu poi violato da Adolf Hitler.

Nel 1941 la nazione venne occupata dalla Germania nazista, che sterminò quasi tutti gli ebrei lituani (oltre il 95% della popolazione ebraica dell'epoca), con la collaborazione di una parte della popolazione, che aveva accolto i tedeschi come liberatori dal giogo sovietico. Tornata sotto l'Urss, la Lituania si dichiarò poi sovrana nel maggio 1989 e indipendente nel marzo 1990. I tentativi russi di riconquistarla, anche con la forza (come nel gennaio 1991), fallirono e nell'estate del 1991 l'indipendenza lituana venne riconosciuta a livello internazionale.

"È un vero onore celebrare con voi questo giorno speciale, qui nella Casa della democrazia lituana. Questo è il luogo in cui avete detto no all'occupazione. Questo è il luogo in cui avete ristabilito la vostra indipendenza. È da qui che avete riportato la vostra nazione al centro dell'Europa e della sicurezza euro-atlantica. È una casa di saggezza e visione", ha detto von der Leyen. "E questo è anche il luogo in cui il popolo lituano si è alzato e si è unito per la libertà. Era la notte del 13 gennaio 1991. I carri armati e le truppe sovietiche avanzavano attraverso Vilnius, pronti a prendere d'assalto questo edificio e ad annientare la vostra democrazia. Ma qui si sono radunate più di 50mila persone, provenienti da tutta la Lituania. Rimasero fianco a fianco, cantando, salmodiando e pregando, per tutta la notte e fino al mattino. La loro unica arma era l'amore per la libertà e trattenevano l'esercito più temibile della terra. Questi sono gli abitanti della Lituania. Questo è lo spirito della Lituania: impavido e libero", ha aggiunto.

La Festa dell'Europa

La Giornata dell'Europa ricorda la dichiarazione dell'allora ministro degli Esteri francese Robet Schuman il 9 maggio 1950, in cui proponeva la creazione di una Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, i cui membri avrebbero messo in comune le produzioni di carbone e acciaio. La Ceca (fondata da Francia, Germania Occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo) è stata la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che avrebbero condotto a quella che è oggi l'Unione europea.