L’Ue darà altri 500 milioni di aiuti militari all’Ucraina

L’Ue fornirà ulteriori 500 milioni di euro in aiuti militari all’Ucraina. Lo ha dichiarato Josep Borrell, l’Alto rappresentate dell’Ue per gli affari esteri. Il sostegno militare riguarderà armi pesanti come carri armati e artiglieria e porterà gli aiuti del blocco a circa 2 miliardi di euro.

"Annuncerò lo stanziamento di 500 milioni di euro di assistenza militare all'Ucraina, che porterà la nostra assistenza a un totale di 2 miliardi di euro. Questi fondi saranno utilizzati per l'acquisto di armi pesanti", ha dichiarato il diplomatico ai giornalisti durante una riunione dei ministri degli Esteri del G7.

"Un nuovo impulso al sostegno militare. Sarà una maggiore pressione sulla Russia con sanzioni economiche, continuando l'isolamento internazionale della Russia e contrastando la disinformazione", ha dichiarato Borrell che si è si è detto ottimista sul fatto che nei prossimi giorni potrebbe essere concordato un embargo dell'Ue sul petrolio russo, in stallo a causa delle reticenze dell’Ungheria che chiede ulteriori garanzie all’Ue. "Sono sicuro che avremo un accordo. Ne abbiamo bisogno e lo avremo. Dobbiamo liberarci della dipendenza dal petrolio russo", ha dichiarato Borrell. "Se non c'è un accordo a livello di ambasciatori, lunedì i ministri, quando si riuniranno, dovranno dare l'impulso politico".

Il 3 maggio anche il primo ministro britannico Boris Johnson ha promesso l'aumento degli aiuti militari all'Ucraina contro l'invasione russa, per un totale di 300 milioni di sterline (circa 355 milioni di euro), inclusi radar e droni. Il sette maggio è stato il turno di Joe Biden che ha annunciato un ulteriore aiuto militare di 150 milioni di dollari. Dall'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio, l'amministrazione di Joe Biden ha fornito circa 3,5 miliardi di dollari in aiuti militari a Kiev. La precedente tranche annunciata era di 800 milioni di dollari.