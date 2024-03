Medicine illegali, porno e influencer: Bruxelles minaccia sanzioni contro AliExpress

La vendita di prodotti illegali o dannosi per la salute come medicinali e alimenti, molti dei quali promossi da influencer "certificati". Ma anche materiale pornografico facilmente accessibile ai minori. E link nascosti che favoriscono la manipolazione dei consumatori. La Commissione europea ha deciso di aprire un procedimento formale su AliExpress, il gigante cinese dell'e-commerce, dopo un'indagine preliminare che avrebbe messo in luce una serie di violazioni delle nuove regole Ue per la protezione degli utenti online, quelle contenute nel Digital service act (Dsa).

"La protezione dei consumatori, soprattutto dei minori, è una pietra angolare essenziale della legge sui servizi digitali - afferma la vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager in una nota - AliExpress deve rispettare i propri obblighi di mitigare i rischi sistemici sulla sua piattaforma e applicare tutte le disposizioni di salvaguardia per garantire che i suoi servizi siano sicuri. La Commissione ora valuterà le sue misure e ne verificherà la conformità alle nostre regole". Se dovessero essere confermati i sospetti di violazioni del Dsa, il colosso cinese potrebbe incorrere in una maxi multa, pari fino al 6% del suo fatturato annuo.

L'indagine preliminare di Bruxelles ha riscontrato una serie di rischi nei prodotti promossi e venduti da AliExpress. Alcuni prodotti, si legge in una nota della Commissione, "presentano rischi per la salute dei consumatori (come medicinali e alimenti contraffatti, nonché integratori alimentari) e specificamente per i minori (accesso a materiale pornografico), che i consumatori possono ancora trovare sul sito della piattaforma". Preoccupano anche "la mancanza di misure efficaci per prevenire la diffusione di contenuti illegali" e "misure efficaci per prevenire la manipolazione intenzionale sulla piattaforma online attraverso i cosiddetti 'link nascosti'". C'è poi il capitolo influencer, "che promuovono prodotti illegali o dannosi attraverso il 'Programma di affiliazione' di AliExpress". Problemi sono anche stati riscontrati nella gestione dei reclami e nell'uso degli algoritmi.