Per sconfiggere la Russia ora l'Ucraina punta su solare e eolico

Puntare su pannelli solari e pale eoliche per aggirare le bombe russe e garantire una maggiore sicurezza energetica. È il piano che la Dtek, la più grande società privata ucraina in campo energetico, intende sviluppare già nell'immediato. Risorse economiche permettendo.

In un'intervista con il quotidiano belga Politico, l'amministratore delegato dell'azienda, Maksym Timchenko ha lanciato un appello all'Unione europea affinché finanzi la transizione verde del suo Paese, anche attraverso i prestiti della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Dallo scoppio della guerra, il settore energetico ucraino ha subito danni per 11 miliardi di euro. A gennaio, l'Agenzia internazionale dell'energia ha sottolineato come la Russia, durante l'inverno, abbia "intensificato gli attacchi militari al sistema energetico ucraino, minando in modo significativo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico del Paese", prendendo di mira centrali elettriche, raffinerie di petrolio e impianti di teleriscaldamento.

Dtek, che fornisce un quinto dell'elettricità totale al proprio Paese, ha riportato danni all'80 per cento delle sue infrastrutture, con cinque dei suoi sei impianti a carbone "gravemente danneggiati", ha spiegato Timchenko. Per ripararli, servirebbero 277 milioni di euro e otto mesi di lavori, e comunque sarebbe una "soluzione temporanea". La vera svolta sarebbe sfruttare la situazione di crisi per compiere un passo avanti verso la transizione green. Dtek vuole investire in rinnovabili, in particolare solare e eolico, sia perché queste infrastrutture non sono concentrate in un solo punto e quindi sono più difficili da mettere fuori uso se attaccate dai droni russi, sia per poter allineare l'Ucraina al Green deal europeo. "Non è solo per il nostro consumo ma anche per l'esportazione in Europa. Penso che le energie rinnovabili in Ucraina possano aiutare l'Unione europea ad accelerare la transizione verde", spiega ancora Timchenko.

Al momento, Dtek ha già un progetto avviato in partnership con la Danimarca: un impianto eolico di 114Mw nella regione meridionale di Mykolaiv. L'ambizione è di portare la capacità di generazione eolica totale a 500Mw entro il 2025. Ma per questo, servono risorse finanziarie. Un portavoce della Banca europea per gli investimenti (Bei) ha detto a Politico che l'istituto ha già mobilizzato 2 miliardi di euro "per riparazioni di emergenza a infrastrutture critiche". Anche un portavoce della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha detto di aver già messo a disposizione circa 800 milioni di euro "per stimolare gli investimenti del settore privato nel settore delle rinnovabili" in Ucraina.