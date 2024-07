L'alta finanza batte cassa in Ucraina, l'Ue ai creditori: "Tagliare interessi"

I grandi fondi di investimento tornano a battere cassa a Kiev. La moratoria di due anni che ha permesso all'Ucraina di evitare i pagamenti degli interessi sul debito, scattata all'indomani dello scoppio della guerra per venire incontro alle difficili condizioni in cui il Paese versa a causa dell'aggressione della Russia, scadrà il prossimo 1 agosto. Kiev ha chiesto ai creditori privati, tra cui alcuni grandi fondi di investimento occidentali, uno sconto sugli interessi. Ma per il momento non c'è un'intesa. E senza quella che in gergo si chiama ristrutturazione del debito, il rischio default diventa sempre più concreto. Un'eventualità che non peserà nell'immediato, ma che potrebbe avere ripercussioni sulla futura ricostruzione del Paese.

Ecco perché la Commissione europea, come riporta Euractiv, è scesa in campo per esortare i creditori ​​a raggiungere "rapidamente" un accordo "equo" con il governo ucraino. L'accordo vale il 15% del Pil annuale di Kiev, circa 23 miliardi di dollari. L'Ucraina ha chiesto uno sconto del 60%. I creditori, tra cui diversi giganti statunitensi ed europei come BlackRock, Pimco, Fidelity e Amundi, non sono disposti ad andare oltre un taglio del 22%.

A pesare sulla situazione è anche il mancato arrivo degli aiuti finanziari occidentali. Il pacchetto di prestiti da 50 miliardi di dollari concordato dai leader del G7 a giugno dovrebbe arrivare tra qualche mese, mentre i 60 miliardi promessi dagli Stati Uniti sono vincolati alla spesa militare. C'è poi il prestito da 15,6 miliardi del Fondo monetario internazionale (Fmi), che a usa volta dipende in parte proprio dalla ristrutturazione del debito.

Secondo Tim Jones, responsabile delle politiche presso l'ong Debt Justice, l'Ucraina "non può e non deve pagare per intero i creditori privati ​​mentre affronta l’invasione della Russia", ha detto a Euractiv. "Rifiutando di accettare una svalutazione, i detentori di obbligazioni stanno cercando di far sì che il denaro pubblico promesso all'Ucraina dal Fmi, dall'Ue e da altri venga speso per ripagare i creditori privati, piuttosto che per ricostruire l'Ucraina", ha aggiunto Jones.

Gli esperti sostengono che un eventuale default non avrebbe impatti nell'immediato, ma ostacolerebbe l'accesso ai capitali privati dell'Ucraina quando la guerra sarà finita e Kiev cercherà prestiti per finanziare la ricostruzione. Per il governo ucraino i problemi potrebbero arrivare anche prima: senza una ristrutturazione del debito "l'Ucraina non sarà in grado di finanziare a sufficienza la sua difesa e di intraprendere una coraggiosa agenda di ripresa e ricostruzione", aveva detto a metà giugno il ministro delle Finanze Sergii Marchenko. Più o meno negli stessi giorni anche Oleksiy Sobolev, viceministro dell'Economia ucraino, aveva avvertito ceh il Paese ha bisogno di "trovare altri modi per ottenere denaro per mantenere stabile la situazione macroeconomica", sostenendo al contempo i propri sforzi militari.