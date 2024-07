Il voto Ue sull'Ucraina spacca il governo e la sinistra italiani

Chissà se il generale Roberto Vannacci, fedele alleato di Viktor Orban, e Ilaria Salis, l'attivista finita in carcere in Ungheria durante le proteste contro il governo di Budapest, avrebbero mai immaginato di ritrovarsi dallo stesso lato della barricata nel loro primo voto importante al Parlamento europeo. Eppure, è proprio quello che è accaduto a Strasburgo in occasione dell'approvazione della risoluzione sull'Ucraina. Un testo politico che, nel ribadire il sostegno militare dell'Ue a Kiev, ha diviso il governo e la sinistra italiani. Con Fratelli d'Italia, Forza Italia e Pd da un lato a sostenere la risoluzione (ma con alcuni distinguo importanti), e dall'altro Lega, M5s, verdi e sinistra a bocciare il testo.

La risoluzione è stata approvata con 495 voti favorevoli, ossia la stragrande maggioranza dell'Aula: dentro i partiti europei di maggioranza (popolari, socialisti e liberali), ma anche quasi tutto l'Ecr, i conservatori di Giorgia Meloni, buona parte dei Verdi e mezza Sinistra. Persino due esponenti dei Patrioti, il nuovo gruppo parlamentare di Orban di cui fa parte il Carroccio, hanno sostenuto il testo, nonostante nelle more del documento vi sia un'esplicita condanna al viaggio del premier ungherese a Mosca alla corte di Vladimir Putin. Proprio questa condanna è stata una delle ragioni del "no" della Lega. Che ha puntato il dito anche contro la richiesta di consentire all'esercito ucraino di usare le armi consegnate dall'Ue per colpire la Russia nel suo territorio: "È una richiesta che appare in contraddizione con la linea dello stesso governo italiano", ha sottolineato velenosamente in una nota il Carroccio.

E in effetti, guardando all'emendamento in cui si parla di eliminare il divieto di utilizzo delle armi europee "contro target militari in territorio russo”, i conservatori di Meloni si sono spaccati: metà Ecr (in particolare i polacchi del PiS) ha votato a favore dell'emendamento (quindi all'uso delle armi non solo per difesa), mentre la delegazione di Fratelli d'Italia si è astenuta. Diverso il comportamento dei deputati forzisti, che invece hanno sostenuto la richiesta. Nonostante l'astensione del partito di maggioranza, il governo ne è uscito spaccato. Tanto più che i parlamentari di FdI, come del resto quelli di FI, hanno dato il loro consenso finale alla risoluzione nel suo complesso, che contiente l'emendamento contestato dalla Lega.

Discorso simile per il "campo largo" dell'opposizione: il M5s, Salis e Mimmo Lucano di Sinistra italiana e i verdi Cristina Guarda, Leoluca Orlando e Benedetta Scuderi (assente Ignazio Marino) si sono opposti alla risoluzione. "Rappresenta un'occasione mancata per cambiare strategia nella guerra in Ucraina e affermare finalmente la pace", ha spiegato in una nota l'eurodeputato pentastellato Danilo Della Valle. Il Pd, invece, ha per lo più sostenuto il testo, a eccezione di Cecilia Strada e Marco Tarquinio, eurodeputati indipendenti eletti nelle liste dem (con Strada che però era stata scelta come capolista a Nord Ovest dalla segretaria Elly Schlein).

Come successo per Fratelli d'Italia, anche il Pd ha tenuto a sottolineare una posizione diversa dal suo gruppo (quello dei socialisti) sull'emendamento sull'uso delle armi Ue in territorio russo: la stragrande maggioranza dei deputati dem ha infatti votato contro, stavolta in perfetta sintonia con i 5 stelle. Solo Elisabetta Gualmini e la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, hanno scelto la via di mezzo, quella dell'astensione.