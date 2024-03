Troppe importazioni dall'Ucraina: l'Eurocamera prova ad accontentare gli agricoltori

Più garanzie per gli agricoltori europei, onde evitare che vengano danneggiati dalle importazioni di prodotti provenienti dall'Ucraina. Riuniti in plenaria a Strasburgo gli eurodeputati hanno aggiunto cereali e miele a un elenco sensibile di prodotti, per i quali sarebbero attivate garanzie automatiche contro le importazioni "eccessive" da Kiev nel momento in cui i quantitativi importati superano i volumi medi del periodo di riferimento 2021-23. In questo modo l'Eurocamera prova a modificare il regolamento volto a prolungare le misure di liberalizzazione degli scambi con Kiev. In base al testo approvato, gli europarlamentari avvieranno i negoziati con il Consiglio, estendendo di fatto i tempi per una decisione definitiva.

Misure commerciali a sostegno dell'Ucraina

Il 31 gennaio la Commissione europea aveva presentato una proposta relativa al rinnovo delle misure commerciali autonome (Atm) con l'Ucraina. L'obiettivo era quello di frenare le importazioni di uova, zucchero e pollame provenienti da Kiev, basandosi sui dati del dopoguerra, vale a dire quelli del 2022-23. L'emendamento, che estende i prodotti oggetto di tutela, ha ottenuto 347 voti favorevoli, 117 contrari e 99 astensioni. La relazione è ora rinviata alla commissione per il Commercio, che guiderà i negoziati a nome del Parlamento con il Consiglio per arrivare ad una scelta condivisa. Dall'inizio del conflitto nel 2022 il forte aumento delle importazioni di prodotti alimentari dall’Ucraina negli Stati membri dell'Ue è stato oggetto di proteste e controversie, sia in strada che nelle istituzioni, in particolare nei Paesi dell'Est europeo, che confinano con lo Stato in guerra. La questione è stata assorbita nel nucleo di richieste presentate negli ultimi mesi dagli agricoltori, che hanno manifestato intensamente a partire da gennaio di quest'anno.

Le richieste degli agricoltori

Le organizzazioni agricole come la Copa-Cogeca hanno invitato eurodeputati e governi ad adottare misure di salvaguardia su più settori, facendo riferimento ai dati commerciali pre-conflitto. La lotta è stata portata avanti principalmente dai trasformatori di pollame, dai produttori di zucchero e mais, come pure dai coltivatori di barbabietole, a cui si sono uniti i commercianti di selvaggina. "Le nostre organizzazioni non hanno mai messo in discussione la necessità di sostenere l’Ucraina", ha precisato la Copa-Cogeca, sottolineando che gli emendamenti alla proposta della Commissione erano "limitati, ma molto necessari".

Le "misure commerciali autonome" per la liberalizzazione degli scambi con l'Ucraina, in vigore dal 4 giugno 2022, integrano le iniziativa del blocco europeo per sostenere il commercio di Kiev, insieme alle corsie di solidarietà per migliorare i collegamenti transfrontalieri. Sono già state rinnovate una volta. La scorsa settimana una vasta manifestazione di agricoltori e cacciatori si è svolta a Varsavia, in Polonia, per chiedere il blocco dei confini a prodotti agroalimentari provenienti da Kiev.