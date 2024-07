"Il M5s è progressista, in Italia un Fronte popolare come in Francia contro la destra"

L'adesione del Movimento 5 Stelle a The Left non è stata un matrimonio di convenienza, come avvenne dieci anni fa con l'Efdd di Nigel Farage. Questa volta quella di aderire al gruppo della sinistra radicale è stata una scelta "più chiara, più coerente, più programmatica, più matura", che è arrivata "in seguito a un'evoluzione avvenuta soprattutto a partire dal governo Conte Due in poi e dal nuovo corso" voluto dal leader Giuseppe Conte. Pesa bene le parole Pasquale Tridico, che del M5s in Europa è il capodelegazione, quando deve spiegare se ora il Movimento è convintamente di sinistra. Non si spinge fino a dire "sì lo siamo" in maniera secca, ma prova a introdurre il concetto in maniera più delicata.

La sinistra

"L'adesione a The Left ci identifica certamente all'interno di un campo progressista che nella tradizione classica dei partiti è nota come sinistra, come centrosinistra. Certamente quindi in questo senso certo, siamo nel blocco del centro-sinistra, che a noi piace definire progressista. Ma non per un motivo particolare, solo perché, come dire, c'è un'evoluzione dei tempi".

Parlando con Today.it al bar del Parlamento europeo di Strasburgo, Tridico afferma però chiaramente che uno degli obiettivi del nuovo movimento è "battere la destra" e spiega che l'adesione al campo progressista è stata la naturale conseguenza di un "ragionamento sui nostri principali pilastri politici e programmatici", che sono innanzitutto la ricerca della "giustizia sociale", quindi la volontà di lottare per una "Europa sociale che metta in discussione l'Europa della finanza, dei mercati e della moneta che abbiamo avuto fino adesso". Gli altri pilastri sono poi "la giustizia ambientale", e infine "la ricerca di una soluzione diplomatica" alla guerra in Ucraina. "Su queste tre cose c'è una nostra vicinanza, una nostra affinità molto forte con The Left", garantisce.

L'adesione a The Left

Il gruppo che riunisce i partiti comunisti, anticapitalisti e antifascisti più radicali, ha accettato l'adesione dei 5 Stelle ma entrambi hanno stabilito che ci sarà un periodo di sei mesi di "osservazione reciproca", per stabilire se davvero questo matrimonio 's'ha da fare'. Per ora i Cinque stelle stanno votando compatti in linea con il gruppo, prima sostenendo la sua candidata presidente dell'Aula Irene Montero (anche se a loro non sembra dispiacere Roberta Metsola), e poi aderendo convintamente alla bocciatura di Ursula von der Leyen, la cui fiducia non voteranno a differenza di quanto fecero nella scorsa legislatura, quando proprio i voti a favore del Movimento furono decisivi.

Da von der Leyen "non abbiamo avuto risposte sul tema della pace. Al contrario abbiamo sentito parlare della nomina di un commissario per la Difesa, che è una mossa che va in direzione contraria. Poi pensiamo che la transizione economica dovrebbe essere verso lo scorporo degli investimenti Green dal disavanzo degli Stati, invece si vogliono scorporare le spese militari. E da lei non abbiamo sentito parlare più di quello che più ci aveva convinto nella scorsa legislatura, ovvero dell'Europa sociale, di un'Europa che possa in qualche modo sostenere salari e contrastare la povertà attraverso la direttiva dei salari di minimo. Tutte cose che non scomparse dall'orizzonte politico".

Il Fronte popolare e progressista

E tutte cose che invece nell'orizzonte politico per Tridico devono tornare centrali, anche in Italia. E per farlo serve un'alleanza più strutturata con forze come il Pd e l'Alleanza Verdi e Sinistra, prendendo l'esempio della Francia. "Bisogna avere un obiettivo chiaro, che è quello della sconfitta della destra, una destra che si sta sempre più radicalizzando e moltiplicando. E di fronte a questo scenario è necessario creare una coalizione. Che per noi deve essere Progressista e Popolare, proprio come è avvenuto in Francia, dove c'è stata la riscoperta del blocco progressista".