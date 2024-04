Traballa l'approvazione del nuovo Patto sui migranti

La riforma delle regole sull'accoglienza dei migranti dell'Unione europea sembra diventata oggetto della campagna per le elezioni di giugno. Il provvedimento, già approvato nelle trattative tra il Parlamento e il Consiglio Ue, domani (10 aprile) passerà il passaggio formale dell'approvazione in Aula. La maggioranza dovrebbe essere assicurata, avendo il provvedimento già superato lo scoglio dell'approvazione in commissione, ma diverse forze politiche nazionali andranno contro la linea della loro famiglia europea, criticando le troppe concessioni fatte agli Stati membri, e provando a far mancare i numeri necessari.

Tra queste il Partito Democratico, che ha annunciato un voto contrario, nonostante i socialisti siano a favore del provvedimento, che è il frutto di difficili trattative che hanno posto fine a uno stallo durato anni. ''Il patto migrazioni che esce dall'accordo fatto col Consiglio danneggia l'Italia, perché vuole trasformare il nostro Paese in un Cpr all'aria aperta, spinge verso i Paesi terzi la gestione dei rifugiati e dei richiedenti asilo, invece che promuovere un'autentica ripartizione delle responsabilità", ha dichiarato il capodelegazione dei Dem nel Parlamento europeo, Brando Benifei in una nota. "Per noi i diritti umani e la solidarietà europea sono fondamentali, non avalliamo un accordo che lascia troppo sola l'Italia e non è sufficientemente solido sui diritti delle persone più fragili", ha aggiunto.

In mattinata, il capogruppo dei popolari, Manfred Weber, aveva affermato che dall'esito del voto si sarebbe deciso "se il Pd continuerà ad essere un partito europeista". "Il Partito Democratico non si fa dare lezioni di europeismo" da Weber e da un Ppe che "vuole trasformare la politica europea in materia di asilo e migrazione in una questione puramente securitaria, usare i fondi europei per costruire mura e recinzioni alle frontiere dell'Unione e per l'esternalizzazione 'modello Ruanda'". "Mi aspetto che gli eurodeputati approvino" la riforma, "ma non si sa mai", ha dichiarato la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, alla vigilia dell'atteso voto al Parlamento europeo. La commissaria si è detta "orgogliosa" della riforma che consentirà di "risolvere molti problemi attraverso la gestione dell'immigrazione in modo ordinato".

Il voto di domani a Bruxelles sul pacchetto legislativo del patto sulla migrazione e l'asilo "non è acquisito", ma "per la maggioranza del Parlamento" i testi legislativi che saranno votati rappresentano "il culmine di un lavoro pesante e difficile", ha sottolineato l'eurodeputata liberale francese, Fabienne Keller, una delle relatrici dell'Aula, secondo cui "domani sarà un momento simbolicamente importante", in cui il Parlamento "dimostrerà di essere capace di proporre" in modo "costruttivo" una "migliore gestione dell'asilo e della migrazione, in modo efficiente e rispettoso per tutte le persone che raggiungono il nostro continente".